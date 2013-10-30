15-летний убийца Коли Юстуса признан вменяемым

Напомним, Николай Юстус из поселка Аромашево пропал 13 августа. В этот день поехал на велосипеде на пастбище за коровой и не вернулся домой. На следующее утро родители мальчика обратились в полицию, а 15 августа тело мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено в нескольких километрах от поселка Аромашево.