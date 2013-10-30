15-летний убийца Коли Юстуса признан вменяемым

Напомним, Николай Юстус из поселка Аромашево пропал 13 августа. В этот день поехал на велосипеде на пастбище за коровой и не вернулся домой. На следующее утро родители мальчика обратились в полицию, а 15 августа тело мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено в нескольких километрах от поселка Аромашево.
Вскоре по подозрению в совершении преступления был задержан 15-летний подросток. Парень рассказал следователям, что в тот день он и Коля катались на велосипеде. Между ними возникла ссора, подросток задушил мальчика, тело спрятал в крапиву, а велосипед сбросил с берега в воду.
«Согласно результатам проведенной комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым, но не в полной мере осознававшим фактический характер и общественную опасность своих действий. В связи с этим он подлежит уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено и в ближайшее время будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения