nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

15-летний убийца Коли Юстуса признан вменяемым

30 октября 2013, 15:46
Подросток, убивший 10-летнего Колю Юстуса, был вменяем, но не в полной мере осознавал, что делает. К такому выводу пришли эксперты. 15-летний парень подлежит уголовной ответственности, ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).
Сюжет
Дети

Напомним, Николай Юстус из поселка Аромашево пропал 13 августа. В этот день поехал на велосипеде на пастбище за коровой и не вернулся домой. На следующее утро родители мальчика обратились в полицию, а 15 августа тело мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено в нескольких километрах от поселка Аромашево.

Вскоре по подозрению в совершении преступления был задержан 15-летний подросток. Парень рассказал следователям, что в тот день он и Коля катались на велосипеде. Между ними возникла ссора, подросток задушил мальчика, тело спрятал в крапиву, а велосипед сбросил с берега в воду.

«Согласно результатам проведенной комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым, но не в полной мере осознававшим фактический характер и общественную опасность своих действий. В связи с этим он подлежит уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и в ближайшее время будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения

#Новости#Убийства#Тюменская область#Дети#Таня#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25