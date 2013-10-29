Выиграй билеты на «Тор 2: Царство тьмы»

После событий, описанных в фильмах «Тор» и «Мстители», могучий Тор должен встретиться лицом к лицу с древней инопланетной расой, ведомой злодеем Малекитом, жаждущим установить в девяти мирах власть тьмы. Столкнувшись с врагом, более могущественным чем сам Один и всё воинство Асгарда, Тор должен собрать силы для решающей битвы. Его ждет опасное путешествие и долгожданная встреча со своей земной возлюбленной Джейн Фостер. Сможет ли Тор рискнуть самым дорогим, чтобы не дать тьме воцариться на просторах вселенной?