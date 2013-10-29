Выиграй билеты на «Тор 2: Царство тьмы»

Фильм «Тор 2: Царство тьмы» — это продолжение приключений одного из участников команды Мстителей, скандинавского бога Тора. На этот раз ему в одиночку предстоит защитить Землю и все девять миров от нашествия неизвестного врага, который существовал еще до зарождения Вселенной.
После событий, описанных в фильмах «Тор» и «Мстители», могучий Тор должен встретиться лицом к лицу с древней инопланетной расой, ведомой злодеем Малекитом, жаждущим установить в девяти мирах власть тьмы. Столкнувшись с врагом, более могущественным чем сам Один и всё воинство Асгарда, Тор должен собрать силы для решающей битвы. Его ждет опасное путешествие и долгожданная встреча со своей земной возлюбленной Джейн Фостер. Сможет ли Тор рискнуть самым дорогим, чтобы не дать тьме воцариться на просторах вселенной?
Интересные факты о фильме
… мастер по реквизиту Барри Гиббс и его команда сконструировали 140 единиц оружия за 10 недель. Затем они сделали по четыре копии каждого. Только в сцене битвы с мародерами было использовано около 516 единиц.
… руническая надпись на молоте Тора гласит: «Кто бы ни взял этот молот, если достоин, будет обладать силой Тора».
… съемки в Исландии проходили в таких труднодоступных точках, что зачастую съемочной группе приходилось часами добираться от аэропорта до отеля, а затем ехать еще несколько часов от отеля до вулканических полей, послуживших съемочной площадкой для сцен в Царстве тьмы.
… прежде чем начать воскресным утром съемки с вертолета над исторической частью Гринвича, создатели фильма отправили 4000 писем, по 2000 с каждой стороны реки, чтобы предупредить местных жителей о возможном беспокойстве и объяснить, что будет происходить во время съемок.
… фотографии Джейн Фостер в детстве были любезно предоставлены для съемок мамой Натали Портман, которая бережно хранит фотографии дочери разных лет как раз для таких случаев. Выход фильма в российский прокат запланирован на 7 ноября. Всем зрителям премьеры в «Синема Парке» 30 октября подарят положительные эмоции и кинофуршет.
Конкурс
NashGorod.ru и «Синема Парк» разыгрывают пять билетов на двоих на предпремьерный показ «Тора». Они достанутся первым, кто правильно ответит на несложные вопросы, связанные с фильмом:
1. Как называется мир людей в скандинавской мифологии?
2. Предводителем каких существ является противник Тора в этом фильме?
3. Какие два вымышленных мира объединяет «Тор»?
Ответы принимаются на адрес [email protected] с пометкой «Тор». В письме, пожалуйста, укажите свои имя и фамилию, ник на сайте и номер телефона.