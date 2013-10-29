Водители автобусов из Тюменской области стали лучшими в России

Первое место завоевали водители автобуса из Тобольска, они же получили и главный приз в 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области. Второе место и 200 тысяч рублей заняла команда водителей города Тюмени. Третье место и приз 100 тысяч рублей получила команда из Самарской области, Тольятти.