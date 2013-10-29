Водители автобусов из Тюменской области стали лучшими в России

В соревновании приняли участие 26 представителей из различных регионов России. Конкурс проходил в два этапа: теоретическая часть (по правилам ПДД) и практическая — скоростное маневрирование. Соревнования проходили на автобусах марки ЛиАЗ-5256 с механической коробкой переключения передач.
Первое место завоевали водители автобуса из Тобольска, они же получили и главный приз в 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области. Второе место и 200 тысяч рублей заняла команда водителей города Тюмени. Третье место и приз 100 тысяч рублей получила команда из Самарской области, Тольятти.
Лучшим знатоком правил дорожного движения стал Максим Бейкин, водитель автобуса № 17 города Тюмени, а тоболяк Антон Иванов, ОАО «Тобольское ПАТП», обошел всех в мастерстве и скорости фигурного вождения.