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Увидеть зиму во всей красе уже сейчас можно на Таганае

29 октября 2013, 11:52
Предстоящие трехдневные выходные тюменские альпинисты проведут в горах Южного Урала. На первый осенний треккинг приглашаются все желающие.
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Тюмень

Спортсмены поедут на Таганай. Три дня участники будут совершать восхождения под руководством опытных инструкторов компании «Тректур» и Тюменской региональной федерации альпинизма.

«Все будут поделены на отделения по физической подготовке, в каждом будет работать инструктор, который обеспечит безопасное прохождение маршрута до вершины Круглица — высшая точка района, 1134 метра над уровнем моря. Хотя высота небольшая, но уже там люди увидят зиму во всей красе: сказочные ели, сосны, лиственницы покрытые снегом», — рассказывает президент ТРФА Тимур Гайнуллин.

Восстанавливать силы альпинисты будут на базах отдыха недалеко от горы. Ночевки — в теплых домиках или, по желанию, в палатках. Еду готовит шеф-повар, так что участникам останется только посещать семинары по технике альпинизма и совершать интересные восхождения.

Все подробности — на сайтах trfa.ru, trektur.ru или по телефону 89222621340 (Тимур Гайнуллин).

#Новости#Тюмень#Тюменская региональная федерация альпинизма#Таня#Спорт
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