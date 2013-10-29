Увидеть зиму во всей красе уже сейчас можно на Таганае

«Все будут поделены на отделения по физической подготовке, в каждом будет работать инструктор, который обеспечит безопасное прохождение маршрута до вершины Круглица — высшая точка района, 1134 метра над уровнем моря. Хотя высота небольшая, но уже там люди увидят зиму во всей красе: сказочные ели, сосны, лиственницы покрытые снегом», — рассказывает президент ТРФА Тимур Гайнуллин.