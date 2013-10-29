Увидеть зиму во всей красе уже сейчас можно на Таганае

Спортсмены поедут на Таганай. Три дня участники будут совершать восхождения под руководством опытных инструкторов компании «Тректур» и Тюменской региональной федерации альпинизма.
«Все будут поделены на отделения по физической подготовке, в каждом будет работать инструктор, который обеспечит безопасное прохождение маршрута до вершины Круглица — высшая точка района, 1134 метра над уровнем моря. Хотя высота небольшая, но уже там люди увидят зиму во всей красе: сказочные ели, сосны, лиственницы покрытые снегом», — рассказывает президент ТРФА Тимур Гайнуллин.
Восстанавливать силы альпинисты будут на базах отдыха недалеко от горы. Ночевки — в теплых домиках или, по желанию, в палатках. Еду готовит шеф-повар, так что участникам останется только посещать семинары по технике альпинизма и совершать интересные восхождения.
Все подробности — на сайтах trfa.ru, trektur.ru или по телефону 89222621340 (Тимур Гайнуллин).