Тюменцев в Москву возит новый самолет «ЮТэйр» Boeing 737–800 NG

В салонах самолетов устанавливаются кресла Pinnacle производства B/E Aerospace, INC., имеющие современный эргономичный дизайн. За счет использования композитных материалов вес кресла на 15% меньше, чем у других моделей, представленных на рынке, что дает возможность уменьшить общую массу конструкции воздушного судна, увеличить пространство для ног пассажирам и снизить затраты на эксплуатацию.