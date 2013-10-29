Тюменцев в Москву возит новый самолет «ЮТэйр» Boeing 737–800 NG

До 2018 года «ЮТэйр» получит 40 самолетов Boeing 737–800 NG и 737–900 NG. Все самолеты оснащаются двигателями CFM56-5B и имеют моноклассную компоновку салона, рассчитанную на размещение 170 (для 737–800) и 220 (для 737–900) пассажиров.
В салонах самолетов устанавливаются кресла Pinnacle производства B/E Aerospace, INC., имеющие современный эргономичный дизайн. За счет использования композитных материалов вес кресла на 15% меньше, чем у других моделей, представленных на рынке, что дает возможность уменьшить общую массу конструкции воздушного судна, увеличить пространство для ног пассажирам и снизить затраты на эксплуатацию.
«Next-Generation 737 соответствует потребностям развития авиакомпании с учетом правильного соотношения эксплуатационных характеристик, цены и качества, а также возможности поставки в короткий срок. Мы успешно используем воздушные суда данного типа, а новые самолеты позволят продолжить экономически эффективное расширение маршрутной сети, повысят привлекательность авиакомпании для пассажиров внутренних и международных маршрутов», — заявил Андрей Мартиросов, генеральный директор авиакомпании «ЮТэйр».
В парке «ЮТэйр» уже эксплуатируется 52 самолета типа Boeing 737, включая 12 судов В737-800. Помимо выполнения данного контракта на 40 машин, до 2016 года запланирована поставка «ЮТэйр» 20 судов Airbus A321, три из которых уже введены в эксплуатацию в июле—октябре 2013 года.
С 2014 года ожидается поступление в парк «ЮТэйр» самолетов Sukhoi Superjet 100 версии LR производства ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». Реализация данной программы позволит авиакомпании к 2020 году обладать самым молодым и современным воздушным флотом в России.
Новый Boeing уже работает на авиалиниях и возит Тюменцев каждый день утренним рейсом в Москву и обратно — вечерним.