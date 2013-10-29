ТРИЦ «повесил» на тюменку коммунальные долги бывшего супруга

Прокуратура установила, что супруги в 1995 году расторгли брак между собой, а в 2000 году каждому из них был открыт отдельный лицевой счет на квартиры. Следовательно, каждый должен был самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. Между тем, бывший супруг заявительницы услуги не оплачивал, в связи с чем образовался большой долг. В 2012 году мужчина уехал жить в Волгоградскую область, но долги свои не погасил. В апреле 2013 года суд по иску тюменки признал ее экс-супруга утратившим право пользования жилым помещением. Женщина обратилась в ТРИЦ с заявлением об объединении лицевых счетов на занимаемую ею квартиру. ТРИЦ счета объединил и незаконно «повесил» на тюменку коммунальные долги бывшего супруга, брак с которым она расторгла 18 лет назад.