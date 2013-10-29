Приложение «Тюмень. Транспорт» доступно и для iPhone

Мобильное приложение о работе общественного транспорта Тюмени теперь доступно на iOS. Приложение «Тюмень. Транспорт» было запущено в тестовом режиме в минувшие выходные.
«Пользователям устройств от Apple пока доступен лишь основной функционал: просмотр расписаний, схем маршрутов на карте и главное, прогноз прибытия транспорта на остановку», — рассказывают в пресс-службе «Тюменьгортранса».
Напомним, система прогнозирования, разработанная МКУ «Тюменьгортранс», позволяет с точностью до нескольких минут определять реальное время прибытия автобусов на остановочные пункты. Прогноз формируется на основании данных с навигационных приборов, установленных в салоне каждого транспортного средства на маршруте.
«По многочисленным просьбам пассажиров мы постарались опубликовать приложение, как только завершили основную часть работ. Функционал еще требует доработки, кроме того, мы ждем откликов от первых пользователей, чтобы оперативно исправить возможные ошибки», — говорит заместитель директора МКУ «Тюменьгортранс» Илья Яблоков.
Скачать приложение «Тюмень. Транспорт» можно в App Store (https://itunes.apple.com/us/app/tumen-.transport/id726980713?ls=1&mt=8).