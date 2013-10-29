Приложение «Тюмень. Транспорт» доступно и для iPhone

«По многочисленным просьбам пассажиров мы постарались опубликовать приложение, как только завершили основную часть работ. Функционал еще требует доработки, кроме того, мы ждем откликов от первых пользователей, чтобы оперативно исправить возможные ошибки», — говорит заместитель директора МКУ «Тюменьгортранс» Илья Яблоков.