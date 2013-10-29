Показал, где спрятал тело бизнесмена, но вину уже не признает

«29 марта при допросе в качестве подозреваемого тюменский бизнесмен пояснил, что у него в 2012 года появились долги, а денег на их погашение не было. Поэтому тюменец решил раздобыть деньги в результате аферы с арматурой. Через объявление в Интернете он вышел на Пастухова и пригласил его в Тюмень для заключения сделки. При этом арматуры у тюменского бизнесмена не было. 19 февраля Липихин заехал за Пастуховым на Kia Sportage и повез его за город за „металлопрокатом“. В дороге между бизнесменами произошла ссора, в ходе которой Липихин произвел два прицельных выстрела в голову и шею москвича. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Труп погибшего Липихин вывез в район деревни Кыштырла. Там он забрал у убитого 6 тыс. рублей и засыпал его снегом. Во избежание привлечения к уголовной ответственности Липихин инсценировал свое исчезновение и поджог автомобиля Kia Sportage», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.