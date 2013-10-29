Показал, где спрятал тело бизнесмена, но вину уже не признает

В убийстве московского бизнесмена Александра Пастухова обвиняется его несостоявшийся партнер из Тюмени. Следствие полагает, что 37-летний Алексей Липихин застрелил москвича, а затем инициировал собственное похищение. И хотя сейчас задержанный предприниматель отказывается от дачи показаний и не признает свою вину, ранее он точно показал, где находится тело убитого.
35-летний московский предприниматель Александр Пастухов 18 февраля текущего года прилетел в Тюмень для заключения крупной сделки по приобретению арматуры объемом 30–36 тонн по выгодной цене — за 500 тысяч рублей. Мужчина остановился в гостинице «Восток». 19 февраля он выписался из номера, сел в поджидавшую его возле гостиницы машину Kia Sportage и уехал в неизвестном направлении. Обратно в Москву предприниматель так и не вернулся. Встревоженная супруга Пастухова приехала в Тюмень и 25 февраля подала заявление о пропавшем без вести. 27 февраля было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Ранее, 23 февраля, было возбуждено уголовное дело по статье «убийство» и по факту безвестного исчезновения тюменского бизнесмена Алексея Липихина. Он утром 22 февраля уехал из дома на Kia Sportage и обратно не вернулся. 23 февраля сгоревший автомобиль был найден в лесу возле деревни Онохино. Спустя почти месяц, 28 марта, в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить местонахождение Липихина. Он был жив и невредим.
«29 марта при допросе в качестве подозреваемого тюменский бизнесмен пояснил, что у него в 2012 года появились долги, а денег на их погашение не было. Поэтому тюменец решил раздобыть деньги в результате аферы с арматурой. Через объявление в Интернете он вышел на Пастухова и пригласил его в Тюмень для заключения сделки. При этом арматуры у тюменского бизнесмена не было. 19 февраля Липихин заехал за Пастуховым на Kia Sportage и повез его за город за „металлопрокатом“. В дороге между бизнесменами произошла ссора, в ходе которой Липихин произвел два прицельных выстрела в голову и шею москвича. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Труп погибшего Липихин вывез в район деревни Кыштырла. Там он забрал у убитого 6 тыс. рублей и засыпал его снегом. Во избежание привлечения к уголовной ответственности Липихин инсценировал свое исчезновение и поджог автомобиля Kia Sportage», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.
29 марта тюменский бизнесмен в ходе проверки показаний на месте и осмотра места происшествия показал точное местонахождение тела погибшего. В настоящее время Липихин обвиняется в убийстве и краже. Отметим, что на допросах Липихин вину не признал и от дачи показаний отказался. Тем не менее, после вручения предпринимателю обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Тюменский районный суд рассмотрения по существу.
Липихин находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
На фото Александр Пастухов