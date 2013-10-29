Офис в пакете

Вы едете. Устраиваете собрание. Все жалуются. Ничего не понятно. Просите коллег показать, как они работают. Для этого разыгрываете разговор с клиентом, где и выясняется, что абсолютно все новые сотрудники работают не с той отдачей, с которой работают сотрудники старого офиса. Вспоминаем, что прошло уже два года. Целых два года клиенты предпочитали другие компании вашей! Как можно было выйти из подобной ситуации?