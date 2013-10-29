Офис в пакете

Мы не будем рассматривать весь мир, ограничимся лишь офисом. Допустим, вы владеете рекламно-производственной компанией. В какой-то момент, к вам приходит понимание того, что пора бы расширяться. Вы арендуете дополнительный офис, нанимаете сотрудников, начинаете работать. Однако роста прибыли не наблюдается. Прошло два года. В чем причина? Необходимо разобраться.
Вы едете. Устраиваете собрание. Все жалуются. Ничего не понятно. Просите коллег показать, как они работают. Для этого разыгрываете разговор с клиентом, где и выясняется, что абсолютно все новые сотрудники работают не с той отдачей, с которой работают сотрудники старого офиса. Вспоминаем, что прошло уже два года. Целых два года клиенты предпочитали другие компании вашей! Как можно было выйти из подобной ситуации?
Пакет «Дом.ru Бизнес» содержит сразу несколько ответов на этот вопрос. Первое, что вы могли бы сделать — это воспользоваться таким инструментом, как облачная АТС, благодаря которому вы сможете записывать телефонные разговоры клиентов с сотрудниками, указывать на их ошибки, проводить обучение персонала по имеющимся записям. И, второе, — ускорить работу с информацией с помощью скоростного интернета. Но, пожалуй, самое главное преимущество пакета телеком-услуг «Дом.ru Бизнес» заключается в том, что все перечисленные выше инструменты можно использовать одновременно.
Комплексные, пакетные решения «Дом.ru Бизнес» помогают в упрощении и минимизации издержек на телеком услуги. Комплекс услуг «Дом.ru Бизнес» — это удобный и эффективный инструмент по оптимизации бизнеса любого масштаба. Пакетное решение в телеком-сфере — это разумное и выгодное вложение, которое включает в себя действительно простые, а главное работающие решения, которые позволяют оперативно реагировать на изменения, даже находясь на расстоянии.
В конечном итоге умное ведение бизнеса и внимание к совершенствованию технологий, особенно в коммуникациях, являются теми признаками, которые отличают компании-лидеры от компаний-последователей.
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