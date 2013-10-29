Ночная гостья: тюменку напугала летучая мышь

Тюменка, живущая на девятом этаже многоэтажного дома по улице М. Горького, перед сном открыла окно, чтобы проветрить комнаты. Ночью ей показалось, что в квартире раздаются подозрительные шорохи. Женщина списала это на шум в батареях. Проснувшись утром, тюменка обнаружила в комнате летучую мышь, застрявшую в ночном бра.
«Приблизиться к ночной гостье хозяйка не решилась и обратилась за помощью к спасателям. Дежурный экипаж Тюменской областной службы экстренного реагирования при помощи подручных средств и специальных перчаток, освободил летучую мышь. Перепуганного зверька выпустили на волю в ближайшей парковой зоне», — сообщили в пресс-службе ТОСЭР.