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Ночная гостья: тюменку напугала летучая мышь

29 октября 2013, 14:58
Летучая мышь залетела в квартиру тюменки ночью через открытую форточку. Утром женщина проснулась, испугалась неожиданной визитерши и вызвала спасателей.
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Тюмень

Тюменка, живущая на девятом этаже многоэтажного дома по улице М. Горького, перед сном открыла окно, чтобы проветрить комнаты. Ночью ей показалось, что в квартире раздаются подозрительные шорохи. Женщина списала это на шум в батареях. Проснувшись утром, тюменка обнаружила в комнате летучую мышь, застрявшую в ночном бра.

«Приблизиться к ночной гостье хозяйка не решилась и обратилась за помощью к спасателям. Дежурный экипаж Тюменской областной службы экстренного реагирования при помощи подручных средств и специальных перчаток, освободил летучую мышь. Перепуганного зверька выпустили на волю в ближайшей парковой зоне», — сообщили в пресс-службе ТОСЭР.

#Новости#Животные#Тюмень#Таня#Общество
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