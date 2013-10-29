Лучшие российские артхаусные фильмы — на фестивале «Дни Другого кино»

9 мая 2013 года. Любовное свидание. Он и она. Нежные любовные игры, переходящие в бурную истерику. Ей надоело быть его любовницей, ему надоело быть вечно виноватым. Ну почему жизнь складывается совсем не так, как этого хочется? Вот сейчас она возьмёт и позвонит его жене… Зато в параллельной вселенной всё сложилось как надо. Всё тот же день 9 мая 2013 года. Но она — не любовница ему, а жена. И потому — никакого свидания, ни любви, ни истерики, только телефонный звонок…