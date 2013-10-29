Лучшие российские артхаусные фильмы — на фестивале «Дни Другого кино»

Наиболее яркие артхаусные фильмы российского кинематографа представят в Тюмени в кинотеатре «Синема Парк DeLUXE» с 31 октября по 13 ноября на фестивале «Дни Другого кино».
По словам директора фестиваля Анны Суздальцевой, «фильмы мейнстрима призваны показать зрителю красивую сказку, представить выдуманную реальность, позволяют на полтора часа забыться и помечтать. Это неплохо, но должна быть альтернатива. „Другое кино“ как раз стимулирует зрителя на внутренний диалог, если не с самим с собой, то с автором — это может быть ярое несогласие или полное взаимопонимание — но одно мы знаем точно: в отличие от блокбастеров эти картины остаются со зрителями надолго».
В программу четвертого фестиваля «Дни Другого кино» вошли десять фильмов, которые, по мнению отборщиков, наиболее репрезентативно представляют современное российское кино. Действие всех картин развивается сегодня, сейчас, в современной России, действующие лица — наши современники, главные темы — поиск причин изматывающего душевного беспокойства и рецептов борьбы с ним. Большая часть фильмов — дебюты начинающих режиссеров.
Откроются «Дни Другого кино» в Тюмени 31 октября фильмом-триумфатором фестиваля «Кинотавр 2013» «Географ глобус пропил». Главную роль в нем исполнил Константин Хабенский. Билеты на открытие нельзя купить, но можно выиграть в официальной группе http://vk.com/tmn_cinemapark и на радио.
Телефон для справок 8-800-7-000-111 www.cinemapark.ru
СИНЕМА ПАРК DeLUXE, М. Горького, 70 ТРЦ Гудвин.
О фильмах
Географ глобус пропил
Константин Хабенский — в экранизации одного из лучших романов нашего безгеройного времени.
Биолога по профессии и лузера по призванию Виктора Служкина, любителя пропустить стаканчик красного и покуражится над всеми вокруг, а в первую очередь, над самим собой, жизнь заносит в пермскую глубинку. Выбирать работу тут не приходится, и Виктор устраивается учителем географии в местную школу. Угрюмые озлобленные подростки, коллеги-неврастенички, запретная любовь и бесконечная душевная боль — вот из чего теперь состоит жизнь Виктора Служкина. Самая обычная жизнь героя нашего времени.
Отдать концы
Пир на весь мир накануне конца света — в полной витальной энергии трагикомедии лауреатки Канн Таисии Игуменцевой.
В крохотной деревеньке течет размеренная жизнь. Пожилой пастух Василич все свое время посвящает корове с глазами ребенка Конфете, одинокая бабка Зина клянет правительство, замужние дамы ревностно поглядывают на чужих мужей, а местный изобретатель Ванька развлекает ребятню хитроумными агрегатами. Однажды приходит страшное известие: по телевидению сообщают о мощнейшем за историю Земли коронарном выбросе. Сутки спустя человечество должно погибнуть. Оправившись от первого шока, односельчане придумывают свой особый способ попрощаться с жизнью — закатить пир на весь мир. Сдвигаются столы, пекутся пироги, некоторые набираются напоследок смелости и принимают главные в их жизни решения.
Прощание
Алёна Бабенко — в пронзительной мелодраме о несчастной любви и лживых сенсациях.
Анна — актриса, построившая успешную карьеру в Голливуде — после 13 лет жизни заграницей возвращается в Россию. Её бывший возлюбленный — главный редактор умирающей газеты, ищет сенсацию, которая поможет ему поднять тиражи и спастись от банкротства. Анна решает помочь другу, и вскоре газета начинает печатать эксклюзивные материалы, посвящённые её любовному роману с неким молодым певцом. Но на самом деле никого романа нет, он весь придуман — от первой строчки до последнего поцелуя. Жизнь в газетной лжи оказывается для Анны тяжелыми испытанием, а тот, в кого она действительно влюблена, ничего не замечает…
Московские сумерки
Лирическая комедия об обычном московском враче, который случайно превратился в призрака.
После невольного самоубийства реаниматолога Игоря не пускают ни в рай, ни в ад. Став призраком, он мается в городе, «проявляясь» в темное время суток. Ни возвращение в семью, ни новая работа в ночную смену не могут примирить новоиспеченного призрака с новыми обстоятельствами существования, ведь мертвому с живыми все-таки сложновато найти общий язык, особенно если у мертвеца — кризис среднего возраста. Возможно, выход из этого кошмара — знакомство с такими же неприкаянными душами? Но где их найти?
Разносчик
Экзистенциальный триллер про разносчика пиццы с пистолетом.
Днем он зарабатывает свои копейки на развозе пиццы, а вечером возвращается домой в подмосковные трущобы к больному отцу, которому срочно нужна дорогостоящая операция. Привезя очередной заказ, разносчик подбирает чужой конверт, валявшийся под дверью. В конверте — сим-карта и две карточки: красная и черная. Вставив симку в телефон, он получает SMS. И довольно скоро выясняется, что это сообщение — заказ на убийство…
Режиссёр о фильме: «Мой новый фильм — он про общество, существующее в условиях дегуманизации и тотального отчуждения. В условиях, когда отдельно взятый человек оказывается один на один с собственной бедой, для решения которой вынужден пользоваться любыми средствами. В этом его, фильма, актуальность. Мои герои — обитатели бедного пригорода, суть маленькие люди, живущие в мусорном потоке недостоверной информации и низкопробного энтертейнмента, отторгнутые от общественной жизни, эмоционально переживающие собственный выбор, но не имеющие способности отрефлексировать его. Их жизнь являет собой скорее цепь случайных событий, нежели осмысленную стратегию…»
Небесные жены луговых мари
Современный декамерон по мотивам марийского эпоса — от главного российского киноэкспериментора Алексея Федорченко.
Предки современных луговых марийцев верили в водяных, леших и во влюбчивого Духа Ветра, который забирает на небо понравившихся ему юных дев, стоит им только задрать в неположенном месте подол. Оказывают ли древние легенды и языческие сексуальные обряды влияние на психологию и поведение современных марийцев? 23 новеллы о современных марийках сплетаются в единый орнамент, в яркую киномозаику, состоящую из эротических новелл — радостных и печальных, смешных и страшных, серьёзных и легкомысленных.
Про жену, мечту и еще одну
Константин Юшкевич и Александра Куликова — в лирической комедии про два варианта одной судьбы.
9 мая 2013 года. Любовное свидание. Он и она. Нежные любовные игры, переходящие в бурную истерику. Ей надоело быть его любовницей, ему надоело быть вечно виноватым. Ну почему жизнь складывается совсем не так, как этого хочется? Вот сейчас она возьмёт и позвонит его жене… Зато в параллельной вселенной всё сложилось как надо. Всё тот же день 9 мая 2013 года. Но она — не любовница ему, а жена. И потому — никакого свидания, ни любви, ни истерики, только телефонный звонок…
Труба
Отчего на Руси жить нехорошо? Версия главного российского документалиста.
Трубопровод, поставляющий газ из Сибири в Европу, — главная денежная артерии страны. Вдоль трубы живут люди, работающие на процветание газовой промышленности. Хорошо ли живут? Виталий Манский пропутешествовал вдоль всей трубы от Уренгоя до Кельна, чтобы сравнить быт сибиряка из глубинки и среднестатистического бюргера.
«В „Трубе“ нет ничего жареного, острого, публицистического, буквально провокативного. Это серьезная мировоззренческая картина, требующая от зрителя немалого труда» (В. Манский)
Полет. Три дня после катастрофы
Жесткая драма о жажде мести, которая не управляется словами.
Солдат срочной службы Саша приезжает в родной город навестить сестру, которая находится на грани жизни и смерти: три дня назад произошла авиакатастрофа, внесшая многие жизни. Узнав, что пилот, по вине которого произошла трагедия, чудом остался жив, парень готовит план мести. Но довести задуманное до конца оказывается не так просто…
«Полёт» — как бы слепок нашего душевного состояния, рентгенограмма того, что творится глубоко внутри нас, моментальный снимок всех бед, тревог и разочарований, которые случились и в личных судьбах людей, и в истории столь несчастной, по-прежнему не знающей куда приткнуться, потерянной и испытывающей фантомные боли, некогда огромной и влиятельной страны, потерпевшей глобальную катастрофу." (кинокритик Сергей Кудрявцев)
Больше-Меньше
Настоящая свобода не требует процентов по векселям!
Две женщины приходят в клинику пластической хирургии, чтобы изменить грудь. Одна хочет ее увеличить, другая — уменьшить, потому что обе чувствуют дисгармонию с окружающим «прекрасным» «совершенным» миром. «Пластическая хирургия» в фильме — гипербола перекройки нашего сознания, чувств и личности.
«Это первый случай в нашем кино, когда автор попытался осмыслить трагический сумбур, который Россия очередным переворотом внесла в судьбы миллионов «простых людей». (Валерий Кичин, «Российская газета»)
Программа короткометражек
Собачий кайф
Короткометражная доку-драма про страшную игру, распространенную среди московских подростков.
Он обыкновенный московский подросток. И живет вполне обычной жизнью. За одним исключением: он поклонник игры «Собачий кайф». Правда, давно в нее не играл. Но девчонка, с которой он замутил в клубе, не воспринимает его всерьез. Поэтому сегодня он попробует поймать «собачий кайф» снова, ведь только в состоянии этого «кайфа» он может поцеловать свою возлюбленную.
F5
Лучший короткометражный дебют прошлого года, собравший награды основных российских фестивалей и кинопремий.
Танцевальный тендем, состоящий из двух девушек, отправляется на фестиваль современного искусства в Санкт-Петербург с четким намерением победить, чтобы вырваться из затхлой провинции. Но на фестивале никто не ждет их авангардных трактовок вечных сюжетов, и девушки оказываются перед выбором — угодить толпе или сохранить верность самим себе?..
Холивар
Короткометражка про двух подружек, которые начинают холивар за право отправиться на стажировку за рубеж. Две подруги, работающие в баре, мечтают отправиться на стажировку в Голландию. Но счастливый билет достанется только одной из них. Той, что наберет за день больше красных сердечек от посетителей бара. Так начинается «холивар»…
Расфокусин
Короткометражка про человека, случайно ставшего невидимым.
Бывший лаборант Паша изобретает в домашних условиях вещество под названием «Расфокусин», которое должно позволить публичным людям всегда оказываться «не в фокусе» на нежелательных фотографиях. Паша решает испытать действие препарата на собственной жене…