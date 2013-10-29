Lexus и миллион. До суда по делу Пайвина осталось недолго

Расследованием уголовного дела в отношении чиновника занимались сотрудники Следственного управления СК РФ по Тюменской области. Они выяснили, что первую взятку Алексей Пайвин получил в 2010 году. Одно из тюменских лесозаготовительных предприятий из-за неправильно оформленных документов несколько лет не могло зарегистрировать договоры аренды лесных участков, заключенные еще с департаментом в 2007 году, поэтому не приступало к использованию данных участков и заготовке леса. Руководитель компании обратился за помощью к Пайвину, который в ту пору замещал начальника отдела распределения лесов областного департамента лесного комплекса. Чиновник за свою помощь запросил автомобиль иностранного производства. Гендиректор вынужден был передать Пайвину в качестве взятки автомобиль Lexus LX470 стоимостью 1,6 млн рублей.
Кроме того, Пайвин, занимая должность заместителя директора департамента лесного комплекса, в октябре—ноябре 2012 года и январе 2013 года вымогал взятки у начальника отдела одного из лесхозов и трех руководителей лесхозов в размере от 1 до 1,5 млн рублей за продление с ними трудовых контрактов или не расторжение контрактов до истечения их срока.
«В январе 2013 года начальник отдела лесхоза в целях сохранения работы вынужден был дать чиновнику взятку в размере 1 млн рублей, поскольку контракт у него истекал в апреле 2013 года. Генеральный директор одного из лесхозов не смог найти 1 млн рублей, и Пайвин, исполнявший в январе 2013 года обязанности директора департамента лесного комплекса, уволил его с работы ввиду окончания срока трудового договора. 31 января 2013 года Пайвин был задержан правоохранительными органами и впоследствии арестован. Это позволило двум другим руководителям лесхозов без взяток сохранить за собой свои должности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
30 января 2013 года Алексей Пайвин по собственной инициативе был освобожден от должности заместителя директора и уволен из департамента. В настоящее время экс-чиновнику предъявлено обвинение по чч. 4 и 5 ст. 290 (получение взятки, совершенное в крупном размере) и ч.3 ст.30, чч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки, совершенное в крупном и особо крупном размерах). Он находится под стражей.
После вручения обвинительного заключения 10 томов уголовного дела будут направлены в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.