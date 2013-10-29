Lexus и миллион. До суда по делу Пайвина осталось недолго

Расследованием уголовного дела в отношении чиновника занимались сотрудники Следственного управления СК РФ по Тюменской области. Они выяснили, что первую взятку Алексей Пайвин получил в 2010 году. Одно из тюменских лесозаготовительных предприятий из-за неправильно оформленных документов несколько лет не могло зарегистрировать договоры аренды лесных участков, заключенные еще с департаментом в 2007 году, поэтому не приступало к использованию данных участков и заготовке леса. Руководитель компании обратился за помощью к Пайвину, который в ту пору замещал начальника отдела распределения лесов областного департамента лесного комплекса. Чиновник за свою помощь запросил автомобиль иностранного производства. Гендиректор вынужден был передать Пайвину в качестве взятки автомобиль Lexus LX470 стоимостью 1,6 млн рублей.