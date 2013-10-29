Из-за тумана летевшие в «Рощино» самолеты ушли на запасные аэродромы

По данным онлан-табло на официальном сайте «Рощино», самолет авиакомпании «ЮТэйр» из Москвы, который должен был приземлиться в 4.20, ожидается не раньше 11.00. Несколько часов пассажиры рейса провели в аэропорту «Кольцово». Два самолета — из Санкт-Петербурга и Хургады — вынуждены были уйти на запасной аэродром в Челябинске. Их прибытие также ожидается в течение часа. Кроме того, на несколько часов задержаны рейсы авиакомпании «ЮТэйр» из Сургута и Нижневартовска.