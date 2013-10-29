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Из-за тумана летевшие в «Рощино» самолеты ушли на запасные аэродромы

29 октября 2013, 10:01
Несколько летевших в «Рощино» самолетов вынуждены были уйти на запасные аэродромы. Причиной стал густой туман над утренней Тюменью. Прибыть в наш город вовремя не смогли пассажиры, летевшие из Египта, Москвы и Санкт-Петербурга.
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Тюмень

По данным онлан-табло на официальном сайте «Рощино», самолет авиакомпании «ЮТэйр» из Москвы, который должен был приземлиться в 4.20, ожидается не раньше 11.00. Несколько часов пассажиры рейса провели в аэропорту «Кольцово». Два самолета — из Санкт-Петербурга и Хургады — вынуждены были уйти на запасной аэродром в Челябинске. Их прибытие также ожидается в течение часа. Кроме того, на несколько часов задержаны рейсы авиакомпании «ЮТэйр» из Сургута и Нижневартовска.

Коррективы внес туман и в график вылетов из «Рощино». Из-за того, что несколько самолетов не прилетели в Тюмень вовремя, пассажиры, которые уже должны были быть в Санкт-Петербурге или на пути в Хургаду, еще ждут посадки в «Рощино».

#Новости#Аэропорт Рощино#Тюмень#Авиация#Таня#Общество
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