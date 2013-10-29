Итог диспансеризации: лишь четверть жителей области совершенно здоровы

55,4% обследованных жителей региона отнесены к III группе здоровья. Это граждане с подозрением на наличие заболеваний и нуждающиеся в дополнительном обследовании, или уже имеющие заболевания, которые требуют диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Такие граждане будут наблюдаться врачом-терапевтом, врачами-специалистами с проведением лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий.