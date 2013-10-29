Итог диспансеризации: лишь четверть жителей области совершенно здоровы

Итоги диспансеризации объявили сегодня в в рамках второго регионального форума «Здоровье». Как рассказали специалисты, диспансеризацию прошли 212 585 человек — 98% от тех, кто имел возможность сделать это в текущем году.
По результатам мониторинга диспансеризации, 26% обследованного населения Тюменской области были отнесены к I группе здоровья. Это те, кто не имеет хронических неинфекционных заболеваний.
18% жителей региона подвержены различным факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как повышенный уровень артериального давления, дислипидемия, курение табака, избыточная масса тела и ожирение, низкая физическая активность, повышенный уровень глюкозы в крови, нерациональное питание, пагубное потребление алкоголя. При этом данная группа, отмечают врачи, не нуждается в диспансерном наблюдении в отношении других заболеваний. Таким гражданам проводится коррекция выявленных факторов риска хронических неинфекционных заболеваний в отделении (кабинете) медицинской профилактики или центре здоровья, а при наличии показаний назначается курс лечения лекарственными препаратами.
55,4% обследованных жителей региона отнесены к III группе здоровья. Это граждане с подозрением на наличие заболеваний и нуждающиеся в дополнительном обследовании, или уже имеющие заболевания, которые требуют диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Такие граждане будут наблюдаться врачом-терапевтом, врачами-специалистами с проведением лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий.