ФК «Тюмень» — «Зенит»: до матча осталось совсем чуть-чуть

О том, что в Тюмень приедет играть питерский «Зенит», стало известно 9 сентября. В этот день прошла жеребьевка для участников 1/16 финала Кубка России. Отметим, что в прошлом году ФК «Тюмень» уже принимал на стадионе «Геолог» команду премьер-лиги — впервые за 14 лет. В рамках 1/16 финала Кубка России по футболу тюменцы обыграли владикавказскую «Аланию» со счетом 2:1. Несмотря на то, что среди гостей были в основном резервисты из молодежной сборной, победу ФК «Тюмень» можно назвать исторической: 51 год понадобился клубу с берегов Туры, чтобы пробиться в 1/8 финала Кубка России. Удастся ли нашему клубу, у которого летом появился новый главный тренер и достаточно сильно изменился состав, повторить достижение прошлого года, мы узнаем уже завтра.
Интересные цифры:
10 матчей в чемпионатах СССР и России провели с 1990 по 1998 год «Зенит» и команда Тюмени, успевшая за это время трижды сменить название. Сине-бело-голубые победили в шести поединках, дважды была зафиксирована ничья и лишь при двух первых встречах удача сопутствовала тюменцам.
5 официальных поединков провели зенитовцы в Тюмени. Их посетили 10 тысяч зрителей, в среднем — 2 тысячи за одну игру. Это антирекорд: ни в одном другом городе, в который питерская команда приезжала более трех раз, не собиралась столь скромная по численности аудитория.
2 футболиста, выступающие сейчас за «Тюмень», забивали ранее «Зениту». Правда, в товарищеских матчах. Форвард Сергей Сердюков отличился в феврале 2006-го в качестве игрока «Спартака» из Нальчика. Никита Фурсин отправил мяч в ворота «Зенита» в марте 2009-го. Этот защитник играл тогда за армянский клуб «Мика», а поединок проходил на юге Испании.
Информация с официального сайта ФК «Зенит»
Матч с «Зенитом» без преувеличения можно назвать самым ожидаемым событием для тюменских любителей футбола. То, что билеты раскупят быстро, было понятно, но никто не мог предположить, что более 10 тысяч мест на стадионе разойдутся буквально за пару дней. 16 октября очереди у касс «Геолога» выстроились еще за несколько часов до официального начала продажи билетов. Радость счастливчиков, добывших заветный кусочек картона, была несколько омрачена: на билете в качестве соперника ФК «Тюмень» значился «ФК „Зенит“ г. Санкт-Питербург». Фотографии билета с ошибкой быстро разошлись по социальным сетям.
Отметим, что стоимость билетов была невелика для такого важного и интересного матча — от 100 до 250 рублей. Учащиеся спортивных школ, ветераны и пенсионеры и вовсе попадут на игру бесплатно. Отметим, что болельщики «Зенита», приехавшие из Санкт-Петербурга, а также поклонники питерской команды из других регионов смогут приобрести билеты на матч в день игры за два часа до начала встречи. В пресс-службе ФК «Тюмень» корреспонденту Nashgorod.ru сообщили, что для болельщиков «Зенита» оставлено более 1 тысячи билетов. Купить их можно будет при предъявлении паспорта с пропиской в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, либо по спискам, сформированным официальным фан-клубом команды.
В пресс-службе ФК «Тюмень» также отметили, что для удобства болельщиков вход на стадион «Геолог» откроется за два часа до начала матча. Чтобы ждать игру не было скучно, на большом экране покажут в прямой трансляции еще один кубковый матч — «Химик»-ЦСКА.
Одной из главных интриг оставался, конечно же, состав, в котором выступит на тюменском поле «Зенит». Отвечая на вопрос корреспондента АСН «Тюменская арена» после недавнего матча с «Уралом», главный тренер петербургского клуба Лучано Спалетти сказал, что цель команды — победа в матче с «Тюменью», и на выездную игру поедут все, кто будет готов к поединку.
В «Зените» собраны профессионалы, мы должны уважать футбол и болельщиков, которые ждут этих матчей. Поэтому могу сказать, что в Тюмень приедет настоящий «Зенит», основной состав. Разумеется, кому-то из наших ключевых игроков просто необходимо будет дать отдых, потому что есть футболисты, которые уже очень давно проводят по три матча в неделю. Мы оценим ситуацию, возможно, дадим шанс выйти на поле тем, кто сейчас имеет меньше практики.
Лучано Спалетти
В эти минуты на официальном сайте «Зенита» появился список игроков, которые приедут в Тюмень. Тренерский штаб вызвал на игру голкиперов Егора Бабурина и Александр Васютина, защитников Александра Анюкова, Доменико Кришито, Александара Луковича, Луиша Нету, Игоря Смольникова и Максима Карпова, полузащитников Романа Широкова, Константина Зырянова, Анатолия Тимощука, Павла Могилевца, Акселя Витселя, Олега Шатова, Андрея Аршавина и Ивана Соловьева, а также нападающих Александра Бухарова и Павла Киреенко. Ожидается, что они прилетят в «Рощино» уже сегодня вечером, около 20.00.
Несмотря на то, что фаворитом встречи называют «Зенит», и питерцы серьезно настроены на победу, ФК «Тюмень» не собирается сдаваться без боя. В интервью «Радио Зенит» главный тренер команды с берегов Туры Константин Галкин, что его подопечные будут стараться и «лезть из кожи вон, чтобы доказать, что они тоже умеют играть в футбол».
«В первую очередь построение игры зависит от того, что нам позволит соперник. Одно дело, если нас заставят только обороняться, и совсем другое, если у нас будут шансы на прессинг, контратаки, позиционную игру — мы будем использовать все. Понятно, что мы во втором дивизионе, а „Зенит“ — лидер премьер-лиги и превосходит нас в мастерстве и опыте. Но в любой команде играют люди: две ноги, две руки, одна голова. Команда, конечно, будет стараться, здесь не нужно никого настраивать. К тому же на стадионе ожидается аншлаг, билеты уже давно проданы — приезд „Зенита“ вызвал огромный ажиотаж в нашем городе. Все игроки будут лезть из кожи вон, чтобы доказать, что они тоже умеют играть в футбол. А получится или нет — увидим», — цитирует Галкина «Радио Зенит».
Это будет своеобразный экзамен для наших футболистов. Ведь в игре с соперником столь высокого класса отчетливо видны собственные ошибки, сразу понятно, чему учиться, на что обратить внимание. Перед «Тюменью» стоит задача выйти в первый дивизион, и эта встреча поможет нам расти дальше и делать меньше ошибок.
Константин Галкин
К завтрашнему матчу готовятся не только футболисты и болельщики, но и сотрудники тюменской полиции. В минувшую субботу прошла тренировка на стадионе «Геолог», в ходе которой отрабатывались действия полицейских в случае возникновения ЧС, массовых беспорядков или нарушений зрителями правил поведения на стадионе.
«Сотрудники полиции предупреждают о том, что меры по охране порядка при проведении футбольного матча 30 октября будут усилены. В связи с этим заранее приносим свои извинения за возможные неудобства, которые могут возникнуть. Комплекс досмотровых мероприятий будет расширен, для того чтобы предотвратить пронос на стадион запрещенных предметов. Поэтому полицейские рекомендуют болельщикам прийти на матч заранее», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Зрителям запрещается:
— приходить на стадион в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
— употреблять наркотические или психотропные вещества на территории стадиона;
— бросать на футбольное поле, в футболистов, арбитров, тренеров, официальных лиц или болельщиков любые предметы;
— разжигать факелы или костры, использовать пиротехнические изделия независимо от их типа и назначения, поджигать любые предметы;
— использовать грубые, нецензурные, оскорбительные выражения, жесты, песни, политические лозунги, скандировать нецензурные и унижающие лозунги, а также применять угрозы и запугивания других болельщиков, участников матча, лиц, которые обеспечивают безопасность;
— выходить на футбольное поле, к местам расположения команд, арбитров;
— наносить вред имуществу стадиона, клубов, футболистов, официальных лиц, болельщиков.
Добавим, что у тех, кто не сможет лично присутствовать на стадионе «Геолог», есть возможность посмотреть матч в прямом эфире. Его покажут сразу два канала — федеральный телеканал «Спорт» и местный канал «Тюменское время».