ФК «Тюмень» — «Зенит»: до матча осталось совсем чуть-чуть

«В первую очередь построение игры зависит от того, что нам позволит соперник. Одно дело, если нас заставят только обороняться, и совсем другое, если у нас будут шансы на прессинг, контратаки, позиционную игру — мы будем использовать все. Понятно, что мы во втором дивизионе, а „Зенит“ — лидер премьер-лиги и превосходит нас в мастерстве и опыте. Но в любой команде играют люди: две ноги, две руки, одна голова. Команда, конечно, будет стараться, здесь не нужно никого настраивать. К тому же на стадионе ожидается аншлаг, билеты уже давно проданы — приезд „Зенита“ вызвал огромный ажиотаж в нашем городе. Все игроки будут лезть из кожи вон, чтобы доказать, что они тоже умеют играть в футбол. А получится или нет — увидим», — цитирует Галкина «Радио Зенит».