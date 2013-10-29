Фестиваль «Здравый смысл» вновь собрал молодежь

На территории УК «Партиком» с 12 до 17 часов работало сразу 5 площадок, где состоялась презентация популярных, эффективных и безопасных фитнес-тренировок, кулинарных мастер-классов, лекций по диетологии. В программе фестиваля были представлены и уличные виды спорта. В мини-футбол сразились 8 команд, также каждый желающий мог проверить свои силы в подтягиваниях на турниках и кроссфите. Помимо спортивных состязаний и тренировок, в ДС «Партиком» была организованна выставка социальных проектов Фонда поддержки спорта, где любой желающий мог ознакомиться с такими проектами, как «Турник в каждый двор» «Администрирование» «Фестиваль Уличных видов спорта Здравый Смысл» и многое другое.