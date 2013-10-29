Фестиваль «Здравый смысл» вновь собрал молодежь

Фестиваль здорового образа жизни «Здравый смысл» прошел в Тюмени в рамках всероссийского проекта «Беги за мной» 26 и 27 октября и собрал более 500 спортивных и активных молодых людей из Ханты-Мансийского автономного округа, Курганской и Тюменской областей, заинтересованных в ведении здорового образа жизни и получении знаний и навыков в фитнес-индустрии.
Программа первого дня была рассчитана на представителей проекта «Беги за мной» в УрФО. В этот день прошли семинары и лекции от экспертов по работе с партнерами, также представители Федерального агентства по делам молодежи рассказали о реализации проекта в регионах на 2014 год.
Второй день оказался более насыщенным, рассказывают в Фонде поддержки спорта и общественного правопорядка. Представители федерального проекта «Беги за мной» зарядили участников фестиваля отличной энергетикой с самого открытия. «Я думаю, что каждый из вас сегодня проникнется здоровым образом жизни. А вместе с вами мы будем здоровее, сильнее, и ваш биологический возраст будет всегда на 18 лет», — пожелала участникам фестиваля Евгения Макушина, исполнительный директор Всероссийского проекта «Беги за мной».
На территории УК «Партиком» с 12 до 17 часов работало сразу 5 площадок, где состоялась презентация популярных, эффективных и безопасных фитнес-тренировок, кулинарных мастер-классов, лекций по диетологии. В программе фестиваля были представлены и уличные виды спорта. В мини-футбол сразились 8 команд, также каждый желающий мог проверить свои силы в подтягиваниях на турниках и кроссфите. Помимо спортивных состязаний и тренировок, в ДС «Партиком» была организованна выставка социальных проектов Фонда поддержки спорта, где любой желающий мог ознакомиться с такими проектами, как «Турник в каждый двор» «Администрирование» «Фестиваль Уличных видов спорта Здравый Смысл» и многое другое.
«Данный фестиваль уже второй по счету, организованный Фондом поддержки спорта. Я надеюсь, что проведение подобного рода мероприятий станет доброй традицией, и совсем скоро мы вновь соберем на фестивале молодежь, ведущую здоровый образ жизни», — поделился руководитель Фонда поддержки спорта Андрей Потапов.
Закрытие фестиваля состоялось на ледовой арене ДС «Партиком», где участников наградили дипломами и призами. Также приятным моментом стал розыгрыш iPad Mini, обладательницей которого стала Мария Наумова из Тюмени.