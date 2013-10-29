Аршавин, Широков и другие звезды «Зенита» прилетели в Тюмень

В автобус, который ждал звезд премьер-лиги на стоянке перед аэропортом, сели голкиперы Егор Бабурин и Александр Васютин, защитники Александр Анюков, Доменико Кришито, Александр Лукович, Луиш Нету, Игорь Смольников и Максим Карпов, полузащитники Роман Широков, Константин Зырянов, Анатолий Тимощук, Павел Могилевец, Аксель Витсель, Олег Шатов, Андрей Аршавин и Иван Соловьев, а также нападающие Александр Бухаров и Павел Киреенко. Само собой, в Тюмень прибыл и тренерский штаб «Зенита» во главе с Лучано Спалетти.