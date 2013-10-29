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Аршавин, Широков и другие звезды «Зенита» прилетели в Тюмень

29 октября 2013, 22:29
Футболисты питерского «Зенита» прилетели в Тюмень, чтобы завтра, 30 октября, сыграть с ФК «Тюмень» в матче за выход в 1/8 финала Кубка России. Самолет компании «Газпром авиа» приземлился в «Рощино» примерно в 20.30. Футболистов встречали болельщики и журналисты.
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Тюмень

Футболисты питерского «Зенита» прилетели в Тюмень, чтобы завтра, 30 октября, сыграть с ФК «Тюмень» в матче за выход в 1/8 финала Кубка России. Самолет компании «Газпром авиа» приземлился в «Рощино» примерно в 20.30. Футболистов встречали болельщики и журналисты.

В автобус, который ждал звезд премьер-лиги на стоянке перед аэропортом, сели голкиперы Егор Бабурин и Александр Васютин, защитники Александр Анюков, Доменико Кришито, Александр Лукович, Луиш Нету, Игорь Смольников и Максим Карпов, полузащитники Роман Широков, Константин Зырянов, Анатолий Тимощук, Павел Могилевец, Аксель Витсель, Олег Шатов, Андрей Аршавин и Иван Соловьев, а также нападающие Александр Бухаров и Павел Киреенко. Само собой, в Тюмень прибыл и тренерский штаб «Зенита» во главе с Лучано Спалетти.

Встретить спортсменов в аэропорт приехали и фанаты сине-бело-голубых, которых немало в Тюмени. Некоторые болельщики успели сфотографироваться с футболистами и взять автографы. С журналистами «зенитовцы» общаться не стали.

Антон Сакерин

Видео Евгения Котова

#Новости#Тюмень#Футбол#Таня#Спорт
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