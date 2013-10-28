Зарплата учителей не дотягивает до «путинской» нормы?

Конкретные условия оплаты труда определяются муниципальными нормативными актами, локальными актами образовательного учреждения и конкретизированы в трудовом договоре с каждым работником. Для уточнения порядка начисления Вашей заработной платы в соответствии с трудовым договором Вы можете обратиться в бухгалтерию образовательного учреждения, так как согласно статье 136 Трудового кодекса РФ при выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника (путем выдачи расчетных листков) о составных частях заработной платы, о размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате».