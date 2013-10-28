Зарплата учителей не дотягивает до «путинской» нормы?

В среднем педагоги Тюмени работают по 26–28 часов в неделю и получают порядка 32 тысяч в месяц — такие цифры привел минувшей зимой Алексей Райдер. А в конце лета глава Минобрнауки пообещал, что зарплаты педагогов будут «серьезно повышены». Но на деле не все так радужно.
«Я учитель истории и обществознания. Моя педагогичеcкая нагрузка — 22 часа. За сентябрь 2013 года получила 19213,32, и таких учителей в нашей школе много Каждый из них получил по 16–17 тысяч. Откуда берутся такие суммы?» — с таким вопросом обратилась к главе областного департамента образования Алексею Райдеру тюменка, представившаяся Рахилей Сайтчабаровой.
Публикуем ответ Алексея Райдера, в котором он поясняет, из чего сегодня складывается зарплата педагога в Тюменской области.
«Заработная плата учителя включает в себя должностной оклад, выплаты компенсационного характера (доплаты за заведование кабинетом, за классное руководство, методическое обеспечение образовательного процесса) и премии из стимулирующего фонда.
Должностной оклад учителя рассчитывается исходя из стоимости ученико/часа, количества учеников, учебной нагрузки, квалификационной категории и доплаты за сложность и (или) приоритетность предмета.
Стимулирующие выплаты (согласно Постановлению администрации Тюменской области от 06.12.2004 № 164-пк) составляют не менее 30% от фонда оплаты труда образовательного учреждения и осуществляются по показателям эффективности и результативности труда.
Конкретные условия оплаты труда определяются муниципальными нормативными актами, локальными актами образовательного учреждения и конкретизированы в трудовом договоре с каждым работником. Для уточнения порядка начисления Вашей заработной платы в соответствии с трудовым договором Вы можете обратиться в бухгалтерию образовательного учреждения, так как согласно статье 136 Трудового кодекса РФ при выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника (путем выдачи расчетных листков) о составных частях заработной платы, о размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате».
«Зачастую на вопрос о заработной плате педагоги называют только размер фактической зарплаты в пределах базовой части за нагрузку и количество учащихся в классе. При этом не упоминают о наличии премиальных выплат. Чтобы разобраться в каждой конкретной ситуации, необходимо уточнить, о каких образовательных организациях идет речь», — подчеркнул Алексей Райдер.
Напомним, директор областного департамента образования и науки отвечает на вопросы тюменцев на портале NashGorod.ru в разделе «Консультанты».
В начале года он уже комментировал уровень зарплаты у преподавателей колледжей и воспитателей детских садов.