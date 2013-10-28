Яма без ограждения — ущерб 13 тысяч

«Я не сразу понял, что у меня что-то пробило. Машину начало заносить, когда я уже ехал по кольцу, — рассказывает пострадавший. — Я почему-то сразу не сообразил, что нужно вызвать ГИБДД, а подумал в первую очередь о машине и о монтаже. На одном диске доехал до СТО. Там мне сказали, что колесо раскрошилось внутри и его не сделать — дырка огромная».