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Яма без ограждения — ущерб 13 тысяч

28 октября 2013, 12:56
Тюменский автомобилист стал жертвой дорожников. В субботу вечером, около девяти часов, он двигался по улице Мельникайте в сторону «Ленты» и перед кольцом у «Южного» попал в неогороженную яму.
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Тюмень

«Я не сразу понял, что у меня что-то пробило. Машину начало заносить, когда я уже ехал по кольцу, — рассказывает пострадавший. — Я почему-то сразу не сообразил, что нужно вызвать ГИБДД, а подумал в первую очередь о машине и о монтаже. На одном диске доехал до СТО. Там мне сказали, что колесо раскрошилось внутри и его не сделать — дырка огромная».

Водитель утверждает, что никаких знаков, лент и пластиковых блоков у ямы не было. «Рядом стояли пластиковые короба, но они прикрывали открытые люки», — поясняет он.

В итоге в воскресенье мужчина сменил и диск, и покрышку, отдав за это 13 тысяч рублей.

Напомним, что 5 сентября здесь же, в районе строящейся развязки в технологический котлован провалился автомобиль Nissan. В результате аварии различные травмы получили 21-летний водитель автомобиля и трое его пассажиров, также 21-летние молодые люди и 19-летняя девушка. Огромная яма также ничем не была обозначена.

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