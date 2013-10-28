Водитель мопеда «закрыл» сезон с травмами

В субботу на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе в трех ДТП погибли два человека, еще семь были травмированы. ГИБДД призывает водителей быть осторожнее на загородных дорогах, особенно во время снегопада.
На 511 километре трассы в 11:30 лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 из Сургута и Citroen из Тарко-Сале. Водитель «Лады» с 5-летним стажем выехал на встречную полосу. В страшной аварии погибли он сам и 51-летний водитель иномарки. Сейчас выясняется, что послужило причиной трагедии. «Гололеда в момент ДТП на трассе не было, проезжая часть была мокрой, а на обочине лежал рыхлый снег. Дорожная разметка нанесена», — отмечают в пресс-службе ГИБДД.
Автомобиль Kia из ХМАО съехал в кювет и опрокинулся на 152 километре дороги Тюмень — Горноправдинск — Ханты-Мансийск. Предварительно, автомобиль двигался на большой скорости, не соответствующей дорожным и климатическим условиям. В ДТП пострадали пять человек: 47-летняя водитель иномарки, у нее ушибы ног и головы, такую же травму получила 50-летняя пассажирка. У 29-летнего пассажира открытая черепно-мозговая травма, переломы ребер, бедра и позвоночника, также пострадали 25-летняя женщина и ее 11-месячный сынишка, у обоих ушибы и ссадины.
На 469 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в 22 часа столкнулись Toyota и «Урал». 41-летний водитель «Тойоты», со стажем за рулем 22 года, в темное время суток, в условиях снегопада, ехал слишком быстро. «Тойоту» вынесло на встречную полосу. Водитель иномарки получил перелом ноги, множественные ушибы и ссадины, у 43-летней пассажирки ушиб грудной клетки.
В областном центре на улице Дамбовской около трех часов ночи в субботу автомобиль Toyota въехал в препятствие. По предварительным данным, 29-летний молодой человек управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения. В результате происшествия он сам получил травму грудной клетки и перелом ребер, пострадала также его 38-летняя пассажирка. У женщины ушибы.
Еще один 25-летний нетрезвый водитель не справился с управлением в два часа ночи с субботы на воскресенье на 50 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменском районе: «ГАЗель» под его управлением въехала в препятствие. В результате происшествия молодой человек получил перелом шейного отдела позвоночника. Резаная рана лица у его 24-летнего пассажира.
В двух следующих случаях, стаж управления транспортом водителей, ставших участниками происшествий, всего 1 год. Это, возможно, сыграло роковую роль — отсутствие устойчивых навыков вождения и достаточного опыта при несоблюдении осторожности приводит к аварийным ситуациям.
Около половины двенадцатого дня в воскресенье на 57 километре автодороги Тюмень — Омск в Ялуторовском районе перевернулся автомобиль «Лада Приора». По предварительным данным, 23-летняя девушка, управлявшая автомобилем, при совершении маневра обгона не справилась с управлением. В результате происшествия она получила травму головы и ссадины.
Около половины восьмого часа вечера на улице Мельникова в Тобольске автомобилем Chevrolet Cruze сбит пешеход. По предварительным данным, 56-летний мужчина сам нарушил правила, переходя дорогу вне пешеходного перехода, но водитель автомобиля не сумел избежать аварии. В результате происшествия пешеход получил черепно-мозговую травму.
Особо отчаянные водители двухколесного транспорта все еще не закрыли сезон. Около восьми часов вечера в воскресенье на улице Федюнинского областного центра столкнулись мопед Racer Alpha и автомобиль УАЗ. По предварительным данным, 36-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения, не просто ехал на скутере, а еще и обгонял попутный транспорт. Столкнувшись с ульяновским внедорожником, «сорвиголова» получил черепно-мозговую травму и перелом ключицы. Теперь мотосезон для него уже точно закрыт.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области