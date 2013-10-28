Водитель мопеда «закрыл» сезон с травмами

На 511 километре трассы в 11:30 лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 из Сургута и Citroen из Тарко-Сале. Водитель «Лады» с 5-летним стажем выехал на встречную полосу. В страшной аварии погибли он сам и 51-летний водитель иномарки. Сейчас выясняется, что послужило причиной трагедии. «Гололеда в момент ДТП на трассе не было, проезжая часть была мокрой, а на обочине лежал рыхлый снег. Дорожная разметка нанесена», — отмечают в пресс-службе ГИБДД.