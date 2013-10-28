В День народного единства почта работать не будет

Специальный режим работы отделений почтовой связи предусмотрен накануне празднования Дня народного единства, напоминают в пресс-службе «Посты России».
3 ноября отделения почтовой связи 1 и 2 классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на 1 час. Отделения почтовой связи 3, 4 и 5 классов — по установленному режиму работы.
4 ноября для всех отделений почтовой связи юга Тюменской области — выходной день.
С 5 ноября все отделения связи будут работать по своему обычному графику.
Напомним, узнать график работы почтовых отделений можно на официальном сайте Почты России www.russianpost.ru в разделе «Поиск отделений почтовой связи» или по бесплатному федеральному номеру горячей линии 8-800-2005-888.