Тюменские консерваторы выступили за визовый режим со Средней Азией

Пикет, посвященный «выражению гражданской позиции относительно иммиграционной политики России», прошёл накануне, 27 октября, на Центральной площади неподалеку от улицы Республики. С плакатами «Мы за введение визового режима со странами Средней Азии и Закавказья», «Мы за немедленную депортацию нелегальных мигрантов» и другими транспарантами вышли члены тюменского отделения «Национал-консервативной партии России» Что это за организация, подавляющему большинству тюменцев до вчерашнего дня было не известно.
Как оказалось, официально зарегистрированной партии с таким названием на данный момент не существует. Лидер тюменских национал-консерваторов Олег Харалгин прояснил ситуацию: «О партии как таковой говорить пока ещё рано, так как она ещё не зарегистрирована. Пока это можно назвать клубом по интересам, который в нашей стране развивает Андрей Николаевич Кочергин — известный спортсмен, деятель, писатель». Члены организации уже подали заявку на регистрацию своей партии и на данный момент ждут решения.
По мнению Олега, основной идеей проекта партии Кочергина является сохранение порядков православных христиан: «Мы хотим напомнить нашей стране, что русские — это титульная нация России, а это говорит о многом. Последнее время нашу нацию всё больше и больше ущемляют в различных сферах и различными способами. Это даже не требует каких-то комментариев — мы все видим это».
Православные мотивы можно было увидеть и в символике партии и даже в шрифте, которым были напечатаны лозунги национал-консерваторов. Как так получилось, что вера в Бога стала сочетаться с приставкой «национал»? Олег Харлагин поясняет: «Все, кто пришли сегодня на акцию, — православные христиане, которые ходят в церковь, которые веруют в Бога, стремятся к доброте и свету. Название партии придумывал не я конечно же… Но ничего плохого в нём не вижу — „национал“ от слова „национальность“, что в этом ругательного? Каждый должен гордиться своей национальностью, не только русский, но и любой другой. В этом ничего плохого нет». Олег добавил, что не знает никого из экстремистки настроенных националистов, и их организация не сотрудничает с ними.
На вопрос о финансировании организации лидер тюменских национал-консерваторов ответил, что данный пикет никто не спонсировал: «Всё на чистом энтузиазме: скинулись по два рубля и сделали».
Реакция прохожих на суровых мужчин была неоднозначной: одни поглядывали с опаской, другие одобрительно улыбались, а некоторые тюменцы даже высказывали слова поддержки. Всего в пикете приняло участие чуть больше пятнадцати человек.
Виталий Беспалов
Видео — Евгений Потрепалов