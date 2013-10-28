Тюменские консерваторы выступили за визовый режим со Средней Азией

Православные мотивы можно было увидеть и в символике партии и даже в шрифте, которым были напечатаны лозунги национал-консерваторов. Как так получилось, что вера в Бога стала сочетаться с приставкой «национал»? Олег Харлагин поясняет: «Все, кто пришли сегодня на акцию, — православные христиане, которые ходят в церковь, которые веруют в Бога, стремятся к доброте и свету. Название партии придумывал не я конечно же… Но ничего плохого в нём не вижу — „национал“ от слова „национальность“, что в этом ругательного? Каждый должен гордиться своей национальностью, не только русский, но и любой другой. В этом ничего плохого нет». Олег добавил, что не знает никого из экстремистки настроенных националистов, и их организация не сотрудничает с ними.