Тюмень ждет новый «Сирин»: принимаются заявки

Новый фестиваль PinCode- преемник легендарных рок-фестивалей «Сирин», «Тюменские куранты». Идейным вдохновителем и одним из учредителей фестиваля является Ник Рок-н-ролл (Николай Кунцевич).
По итогам конкурса жюри выберет лучших в мужском и женском вокале, игре на гитаре, бас-гитаре, ударных, клавишных, лучшего инструменталиста (нетрадиционные инструменты). Отдельная номинация — «Новаторство в музыке».
Высшая награда конкурса — Гран-при. Победители имеют право выступить в одном из престижных клубов Москвы на одной площадке с известными исполнителями нетрадиционной музыки. Чтобы выступить на гала-концерте, участникам фестиваля предстоит пройти два отборочных тура — заочный (по аудио- и видеоматериалам) и очный — выступление на сцене. На итоговом концерте каждая команда сыграет по 2 песни. Фестиваль пройдет во дворце национальных культур «Строитель».
Примите участие в фестивале PinCode. Для этого прочитайте положение о фестивале — http://www.rocketsmusic.ru/pincode.html, подайте заявку здесь — https://vk.com/topic-60213565_28998704, продублируйте ее на [email protected].
История фестиваля женского рок-вокала «Сирин» берет свое начало в 1998 году. На этом фестивале дебютировали группы «Чичерина», «Ночные снайперы», Наталья Медведева, Юлия Теунникова, Ольга Дзусова, Инна Желанная, Ольга Арефьева, «Дети Picasso», «IndigoDiva», и многие другие известные в России и за ее пределами группы.