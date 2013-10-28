Тюмень ждет новый «Сирин»: принимаются заявки

Высшая награда конкурса — Гран-при. Победители имеют право выступить в одном из престижных клубов Москвы на одной площадке с известными исполнителями нетрадиционной музыки. Чтобы выступить на гала-концерте, участникам фестиваля предстоит пройти два отборочных тура — заочный (по аудио- и видеоматериалам) и очный — выступление на сцене. На итоговом концерте каждая команда сыграет по 2 песни. Фестиваль пройдет во дворце национальных культур «Строитель».