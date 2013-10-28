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Тюмень ждет новый «Сирин»: принимаются заявки

28 октября 2013, 14:56
Ты и твоя команда играете независимую музыку? Участвуйте в первом межрегиональном фестивале-конкурсе независимой музыки PinCode, который пройдет в Тюмени 13–14 декабря.
Сюжет
Тюмень

Новый фестиваль PinCode- преемник легендарных рок-фестивалей «Сирин», «Тюменские куранты». Идейным вдохновителем и одним из учредителей фестиваля является Ник Рок-н-ролл (Николай Кунцевич).

По итогам конкурса жюри выберет лучших в мужском и женском вокале, игре на гитаре, бас-гитаре, ударных, клавишных, лучшего инструменталиста (нетрадиционные инструменты). Отдельная номинация — «Новаторство в музыке».

Высшая награда конкурса — Гран-при. Победители имеют право выступить в одном из престижных клубов Москвы на одной площадке с известными исполнителями нетрадиционной музыки. Чтобы выступить на гала-концерте, участникам фестиваля предстоит пройти два отборочных тура — заочный (по аудио- и видеоматериалам) и очный — выступление на сцене. На итоговом концерте каждая команда сыграет по 2 песни. Фестиваль пройдет во дворце национальных культур «Строитель».

Примите участие в фестивале PinCode. Для этого прочитайте положение о фестивале — http://www.rocketsmusic.ru/pincode.html, подайте заявку здесь — https://vk.com/topic-60213565_28998704, продублируйте ее на [email protected].

История фестиваля женского рок-вокала «Сирин» берет свое начало в 1998 году. На этом фестивале дебютировали группы «Чичерина», «Ночные снайперы», Наталья Медведева, Юлия Теунникова, Ольга Дзусова, Инна Желанная, Ольга Арефьева, «Дети Picasso», «IndigoDiva», и многие другие известные в России и за ее пределами группы.

#Новости#Музыка#Рок#Фестивали#Тюмень#Ирина#Общество
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