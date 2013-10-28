Тюмень принимала мировой турнир по киокусинкай

Как сообщили в областном центре спортивной подготовки, лучшей среди женщин в категории свыше 65 кг стала тюменка Анна Вдовенко. Она провела яркий бой с представительницей Ишима Ольгой Ивановой. Последняя, к слову, стала лучшей в соревнованиях тамешивари, разбив 10,5 досок. В аналогичных состязаниях у мужчин лучший результат показал Эмиль Джафаров, который разбил 13 досок. Серебряные награды в категории до 55 кг у женщин завоевала тюменка Любовь Бывшева, а в категории до 65 кг тюменка Шахризат Ибрагимова. У мужчин в категории до 70 кг бронзовой награды удостоился тюменец Давид Бигвава.
Лучшей в категории до 55 кг у женщин стала россиянка Байирта Манжикова, до 65 кг — Анна Улыбина. В соревнованиях мужчин в категории до 70 кг победу праздновал Гусен Халиков (Россия), «золото» до 80 кг досталось болгарину Венелину Анкову. В категории до 90 кг лучшим стал россиянин Эмиль Джафаров, и свыше 90 кг — Рамазан Рамазанов.
По словам председателя региональной федерации киокусинкай Владислава Матвеева, проведение подобного турнира давно планировалось в тюменском регионе, наш город несколько лет успешно организовывал соревнования всероссийского уровня. Удалось провести турнир на высоком уровне, страны выставили свои сильнейшие составы — 80% участников это чемпионы Европы и мира по киокусинкай.