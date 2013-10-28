Тюмень принимала мировой турнир по киокусинкай

Как сообщили в областном центре спортивной подготовки, лучшей среди женщин в категории свыше 65 кг стала тюменка Анна Вдовенко. Она провела яркий бой с представительницей Ишима Ольгой Ивановой. Последняя, к слову, стала лучшей в соревнованиях тамешивари, разбив 10,5 досок. В аналогичных состязаниях у мужчин лучший результат показал Эмиль Джафаров, который разбил 13 досок. Серебряные награды в категории до 55 кг у женщин завоевала тюменка Любовь Бывшева, а в категории до 65 кг тюменка Шахризат Ибрагимова. У мужчин в категории до 70 кг бронзовой награды удостоился тюменец Давид Бигвава.