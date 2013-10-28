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Три ДТП на северной трассе: двое погибших, 7 раненых

28 октября 2013, 09:33
Всплеск аварийности на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе зафиксировали 26 октября сотрудники ГИБДД. На северной трассе в трех ДТП погибли два человека, еще семь получили травмы.

Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, на 511 километре трассы в 11:30 лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 из Сургута и Citroen из Тарко-Сале. Водитель «Лады», с 5-летним стажем, выехал на встречную полосу. В страшной аварии погибли он сам и 51-летний водитель иномарки. Сейчас выясняется, что послужило причиной трагедии. Гололеда в момент ДТП на трассе не было, проезжая часть была мокрой, а на обочине лежал рыхлый снег. Дорожная разметка нанесена.

Автомобиль Kia из ХМАО съехал в кювет и опрокинулся на 152 километре дороги Тюмень — Горноправдинск — Ханты-Мансийск. Предварительно, автомобиль двигался на большой скорости, не соответствующей дорожным и климатическим условиям. В ДТП пострадали пять человек: 47-летняя водитель иномарки, у нее ушибы ног и головы, такую же травму получила 50-летняя пассажирка. У 29-летнего пассажира открытая черепно-мозговая травма, переломы ребер, бедра и позвоночника, также пострадали 25-летняя женщина и ее 11-месячный сынишка, у обоих ушибы и ссадины.

На 469 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в 22 часа столкнулись Toyota и «Урал». 41-летний водитель «Тойоты», со стажем 22 года, в темное время суток, в условиях снегопада ехал слишком быстро. «Тойоту» вынесло на встречную полосу. Водитель иномарки получил перелом ноги, множественные ушибы и ссадины, у 43-летней пассажирки ушиб грудной клетки.

Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожнее на загородных дорогах, особенно во время снегопада.

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