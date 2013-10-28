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«Тор 2: Царство тьмы» — на неделю раньше российской премьеры

28 октября 2013, 10:07
На неделю раньше выхода фильма в российский прокат увидят тюменские киноманы суперпремьеру «Тор 2: Царство тьмы» в формате IMAX 3D. Знаковый кинопоказ состоится в кинотеатре «Синема Парк DeLUXE» 30 октября в 19 часов.
Сюжет
Тюмень

Фильм «Тор 2: Царство тьмы», который представляет Marvel, — это продолжение приключений одного из участников команды Мстителей, скандинавского бога Тора. На этот раз ему в одиночку предстоит защитить Землю и все девять миров от нашествия неизвестного врага, который существовал еще до зарождения Вселенной.

После событий, описанных в фильмах «Тор» и «Мстители», могучий Тор должен встретиться лицом к лицу с древней инопланетной расой, ведомой злодеем Малекитом, жаждущим установить в девяти мирах власть тьмы. Столкнувшись с врагом, более могущественным чем сам Один и всё воинство Асгарда, Тор должен собрать силы для решающей битвы. Его ждет опасное путешествие и долгожданная встреча со своей земной возлюбленной Джейн Фостер. Сможет ли Тор рискнуть самым дорогим, чтобы не дать тьме воцариться на просторах вселенной?

Выход фильма в российский прокат запланирован на 7 ноября. Всем зрителям премьеры в «Синема Парке» подарят положительные эмоции и кинофуршет. Тюменцев приглашают в царство тьмы!

Билеты на премьеру нельзя купить, но можно выиграть в официальной группе http://vk.com/tmn_cinemapark, на радио и сайте NashGorod.ru.

Синема парк DeLUXE, М. Горького, 70, ТРЦ Гудвин 8-800-7-000-111, www.cinemapark.ru

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