«Тор 2: Царство тьмы» — на неделю раньше российской премьеры

Фильм «Тор 2: Царство тьмы», который представляет Marvel, — это продолжение приключений одного из участников команды Мстителей, скандинавского бога Тора. На этот раз ему в одиночку предстоит защитить Землю и все девять миров от нашествия неизвестного врага, который существовал еще до зарождения Вселенной.
После событий, описанных в фильмах «Тор» и «Мстители», могучий Тор должен встретиться лицом к лицу с древней инопланетной расой, ведомой злодеем Малекитом, жаждущим установить в девяти мирах власть тьмы. Столкнувшись с врагом, более могущественным чем сам Один и всё воинство Асгарда, Тор должен собрать силы для решающей битвы. Его ждет опасное путешествие и долгожданная встреча со своей земной возлюбленной Джейн Фостер. Сможет ли Тор рискнуть самым дорогим, чтобы не дать тьме воцариться на просторах вселенной?
Выход фильма в российский прокат запланирован на 7 ноября. Всем зрителям премьеры в «Синема Парке» подарят положительные эмоции и кинофуршет. Тюменцев приглашают в царство тьмы!
Билеты на премьеру нельзя купить, но можно выиграть в официальной группе http://vk.com/tmn_cinemapark, на радио и сайте NashGorod.ru.