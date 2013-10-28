Солисты ВИА 70-80-х в Тюмени. Попади на концерт бесплатно

Легендарные солисты ВИА 70-80-х «Поющие гитары», «Веселые ребята», «Аракс», «Альтаир» 5 ноября сыграют для тюменцев хиты их молодости. Концерт пройдет в ДК «Железнодорожник». У пользователей NashGorod.ru есть шанс выиграть билеты на концерт звезд эстрады.
Альберт Асадуллин (Россия), Анатолий Алёшин (США), Леонид Бергер (Австралия), Виктор Березинский (Израиль) исполнят программу «Мои друзья из бывшего Союза».
Вы не встретите этих артистов на модных тусовках с участием Киркорова, Тимати, Баскова или Волочковой. О них не напишут в желтой прессе, но их до сих пор любят и помнят в народе, ведь на их песнях выросло целое поколение 70-х-80-х. Да и как можно пропустить это событие, не услышав уникальный по красоте голос Альберта Асадуллина, не полюбовавшись Анатолием Алешиным, не восхитившись красивыми песнями Виктора Березинского, не увидев живьем легендарного Леонида Бергера! У вас еще есть небольшой шанс попасть на концерт, но нужно поспешить, ведь билеты в кассах раскупаются быстро.
Кроме того, уникальность этого проекта в том, что четыре старых друга из четырех стран специально собрались для того, чтобы подарить вам свои лучшие песни, вернуть вас хоть на пару часов в атмосферу романтических 70х-80х, когда все артисты пели живьем и песни писались от души, а не на продажу.
В этот вечер прозвучат как новые, так и самые любимые песни 70х-80х: «Люди встречаются», «Алешкина Любовь», «Нет тебя прекрасней», «Горький мед», «Ни минуты покоя», «Школьный вальс», «Дорога без конца», «В этот вечер ласковый», «Осенний день», «Я к тебе не подойду», «Дуня-Дуняша», «Магдалена», «В деревне Ёжики», «Как молоды мы были».
<
Конкурс
Угадайте, что за песни советских ВИА зашифрованы в описаниях, и вы получите билет на двоих на концерт «Мои друзья из бывшего Союза».
1. Песня о средстве передвижения, эксплуатируя которое мы ощущаем все особенности погодных явлений.
2. Песня о поисках своей второй половины. Переживания героя подчеркиваются символикой определенного цвета. В системе цветовой модели RGB этот цвет имеет значение 0:0:255.
3. Песня о девушке, которая имеет телесный контакт с одним молодым человеком. Пара передвигается по осадочной горной породе рядом с большим водным массивом.
4. Песня о самом депрессивном времени года. Лирический герой переживает его в столице бывшей социалистической страны.
5. Песня о прекращении отношений, следствием которого является отсутствие шумовых раздражителей. Лирический герой пытается силой воли преодолеть физическое притяжение, запретить себе визуальные контакты с предметом воздыхания, а также удаляет с бумажных носителей его контакты в надежде прекратить внутреннее воспроизведение информации об объекте.
Ответы принимаются на почту [email protected] с пометкой «ВИА» до 18:00 29 октября. Всего среди авторов правильных ответов разыгрываются три билета на двоих.
Если же вы хотите гарантированно попасть на концерт и самому выбрать места, приобретайте билеты в кассах ДКЖ, на сайте kassy.ru. Справки по телефону 611–299. Стоимость билетов — 600 — 1000 рублей.