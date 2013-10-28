Солисты ВИА 70-80-х в Тюмени. Попади на концерт бесплатно

Вы не встретите этих артистов на модных тусовках с участием Киркорова, Тимати, Баскова или Волочковой. О них не напишут в желтой прессе, но их до сих пор любят и помнят в народе, ведь на их песнях выросло целое поколение 70-х-80-х. Да и как можно пропустить это событие, не услышав уникальный по красоте голос Альберта Асадуллина, не полюбовавшись Анатолием Алешиным, не восхитившись красивыми песнями Виктора Березинского, не увидев живьем легендарного Леонида Бергера! У вас еще есть небольшой шанс попасть на концерт, но нужно поспешить, ведь билеты в кассах раскупаются быстро.