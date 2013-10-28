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Сходили в сауну — отравились хлором

28 октября 2013, 17:40
Внеплановую проверку сауны, принадлежащей ООО «Восторг» провели специалисты областного управления Роспотребнадзора. Повод — экстренное извещение об отравлении людей парами хлора.

Информация об инциденте поступила в управление из токсикологического отделения областной клинической больницы № 1. По информации врачей, тюменцы отравились парами хлора, купаясь в бассейне в сауне «Посейдон», расположенной по адресу ул. Авторемонтная, д. 8, стр. 23.

В рамках проверки, которую специалисты Роспотребнадзора провели по согласованию с областной прокуратурой, выяснилось: бассейн в сауне «Посейдон» не соответствует требованиям соответствующего СанПиН, в частности, по содержанию остаточного свободного хлора в воде (обнаружено менее 0,03 мг/л при нормативе от 0,3 до 0,5 мг/л).

В отношении ООО «Восторг» составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.3 КоАП РФ, а также протокол о временном запрете эксплуатации бассейна в сауне «Посейдон». Калининский районный суд назначил административное приостановление деятельности ООО «Восторг» с 27.09.2013 года на срок 25 суток для принятия мер по устранению нарушений.

#Новости#Областная клиническая больница#Роспотребнадзор#Медицина#Дарья#Общество
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