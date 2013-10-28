Сходили в сауну — отравились хлором

В рамках проверки, которую специалисты Роспотребнадзора провели по согласованию с областной прокуратурой, выяснилось: бассейн в сауне «Посейдон» не соответствует требованиям соответствующего СанПиН, в частности, по содержанию остаточного свободного хлора в воде (обнаружено менее 0,03 мг/л при нормативе от 0,3 до 0,5 мг/л).