Ранил прохожего из пневматической винтовки

«В это время мимо проходил 38-летний прохожий. Малешко, находясь от мужчины на расстоянии примерно пяти метров, из хулиганских побуждений дважды выстрелил ему в лицо, а потом ударил кулаком в спину. Согласно заключению экспертизы потерпевшему были причинены телесные повреждения в лобной области и на нижней губе, что является легким вредом здоровья», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.