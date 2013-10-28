Ранил прохожего из пневматической винтовки

Как установлено расследованием, вечером 6 августа текущего года пьяный Малешко во дворе доме по улице Чекистов стрелял по металлическим банкам из спортивной пневматической винтовки модели «ИЖ-38С» калибра 4,5 мм, которую взял у знакомого.
«В это время мимо проходил 38-летний прохожий. Малешко, находясь от мужчины на расстоянии примерно пяти метров, из хулиганских побуждений дважды выстрелил ему в лицо, а потом ударил кулаком в спину. Согласно заключению экспертизы потерпевшему были причинены телесные повреждения в лобной области и на нижней губе, что является легким вредом здоровья», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Суд назначил Малешко 1 год исправительных работ с удержанием 10 % из заработка в доход государства. Кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевшего 25 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.