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Ранил прохожего из пневматической винтовки

28 октября 2013, 16:06
В Тюмени осужден мужчина, который ранил прохожего из пневматической винтовки. 28-летний Максим Малешко признан виновным по п. «а» ч.1 ст. 213 (хулиганство) и ч.1 ст. 116 УК РФ (побои).
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Тюмень

Как установлено расследованием, вечером 6 августа текущего года пьяный Малешко во дворе доме по улице Чекистов стрелял по металлическим банкам из спортивной пневматической винтовки модели «ИЖ-38С» калибра 4,5 мм, которую взял у знакомого.

«В это время мимо проходил 38-летний прохожий. Малешко, находясь от мужчины на расстоянии примерно пяти метров, из хулиганских побуждений дважды выстрелил ему в лицо, а потом ударил кулаком в спину. Согласно заключению экспертизы потерпевшему были причинены телесные повреждения в лобной области и на нижней губе, что является легким вредом здоровья», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил Малешко 1 год исправительных работ с удержанием 10 % из заработка в доход государства. Кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевшего 25 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

#Новости#Побои#Хулиганство#Тюмень#Таня#Общество
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