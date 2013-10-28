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Проезд Геологоразведчиков расширять не собираются

28 октября 2013, 16:57
После аварии на проезде Геологоразведчиков, произошедшей 6 сентября, пользователь Nashgorod.ru с ником Tymenezz обратился в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города с вопросом о расширении данной дороги.
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Тюмень

После аварии на проезде Геологоразведчиков, произошедшей 6 сентября, пользователь Nashgorod.ru с ником Tymenezz обратился в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города с вопросом о расширении данной дороги.

«Расширение проезжей части проезда Геологоразведчиков за счет уменьшения ширины тротуара у дома № 15 возможно только при проведении работ по реконструкции данного объекта. В плане досрочной целевой программы „Развитие улично-дорожной сети г. Тюмени на 2013–2016 годы“ реконструкция проезда Геологоразведчиков не предусмотрена», — ответил ему замдиректора департамента Дмитрий Гришаев.

А это значит, что эта «шанхайская» улочка еще долго останется таковой. Кроме того, после аварии 7 октября, когда у магазина «Старт» сбили мальчика, лестницы, выходящие прямо на проезжую часть, перекрыли ограждениями. Видимо, иного решения проблемы перебегающих дорогу пешеходов тоже пока не предвидится.

#Новости#Тюмень#Дороги#Транспорт#Olga#Общество
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