Проезд Геологоразведчиков расширять не собираются

После аварии на проезде Геологоразведчиков, произошедшей 6 сентября, пользователь Nashgorod.ru с ником Tymenezz обратился в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города с вопросом о расширении данной дороги.
«Расширение проезжей части проезда Геологоразведчиков за счет уменьшения ширины тротуара у дома № 15 возможно только при проведении работ по реконструкции данного объекта. В плане досрочной целевой программы „Развитие улично-дорожной сети г. Тюмени на 2013–2016 годы“ реконструкция проезда Геологоразведчиков не предусмотрена», — ответил ему замдиректора департамента Дмитрий Гришаев.
А это значит, что эта «шанхайская» улочка еще долго останется таковой. Кроме того, после аварии 7 октября, когда у магазина «Старт» сбили мальчика, лестницы, выходящие прямо на проезжую часть, перекрыли ограждениями. Видимо, иного решения проблемы перебегающих дорогу пешеходов тоже пока не предвидится.