Проезд Геологоразведчиков расширять не собираются

А это значит, что эта «шанхайская» улочка еще долго останется таковой. Кроме того, после аварии 7 октября, когда у магазина «Старт» сбили мальчика, лестницы, выходящие прямо на проезжую часть, перекрыли ограждениями. Видимо, иного решения проблемы перебегающих дорогу пешеходов тоже пока не предвидится.