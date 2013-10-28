Поехали кататься и не пропустили КамАЗ

18-летний Александр Яковенко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Как установило следствие, 31 августа 2013 года Яковенко на принадлежащем матери автомобиле Hyundai Solaris поехал с двумя друзьями кататься по городу. На нерегулируемом перекрестке улиц Саратовской и Курчатова юный водитель не уступил дорогу грузовику КамАЗ-43101, который двигался по главной дороге. Произошло столкновение. В результате происшествия погиб 14-летний друг Яковенко, находившийся на переднем пассажирском месте, сообщает пресс-служба ГИБДД.
Прокуратура города утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.
Для сведения: санкция ч. 3 ст. 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.