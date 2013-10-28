Поехали кататься и не пропустили КамАЗ

Как установило следствие, 31 августа 2013 года Яковенко на принадлежащем матери автомобиле Hyundai Solaris поехал с двумя друзьями кататься по городу. На нерегулируемом перекрестке улиц Саратовской и Курчатова юный водитель не уступил дорогу грузовику КамАЗ-43101, который двигался по главной дороге. Произошло столкновение. В результате происшествия погиб 14-летний друг Яковенко, находившийся на переднем пассажирском месте, сообщает пресс-служба ГИБДД.