Почувствовать себя в «шкуре» участкового? Легко!

Акция «День участкового уполномоченного полиции» пройдет в Тюменской области, как и в других регионах страны, 13 ноября. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД Тюменской области Александр Приходько. В рамках акции любой законопослушный тюменец в возрасте от 18 до 35 лет сможет провести день (с 9.00 до 18.00) бок о бок с участковым, понаблюдать за его работой, задать вопросы. Придя утром в участок, участники акции пройдут инструктаж, но самим задерживать хулиганов и заполнять протоколы им не потребуется — их «служба» будет носить исключительно наблюдательный характер. В конце рабочего дня тюменцы смогут высказать или написать в специальный альбом свои пожелания и предложения.
Для участия в акции жителям Тюмени нужно до 6 ноября записаться по телефону 291–334 и заполнить анкету.
Подобная акция пройдет в нашем городе впервые. Ее цель — не только рассказать жителям города о работе участковых, но и привлечь на службу молодых специалистов.
Отметим, что оказать посильную помощь полиции тюменцы могут, записавшись в добровольные народные дружины. По словам Александра Приходько, в Тюмени действуют 20 отрядов ДНД. В этом году благодаря дружинникам раскрыто 9 преступлений и выявлено более 1,8 тысяч административных правонарушений. За час работы дружинник получает 100 рублей. С 1 января зарплата члена ДНД увеличится — до 150 рублей в час. Чтобы вступить в добровольную народную дружину, нужно написать заявление в управу административного округа. После рассмотрения кандидатуры, будет принято решение о включении или невключении человека в состав отряда ДНД.