Почувствовать себя в «шкуре» участкового? Легко!

Акция «День участкового уполномоченного полиции» пройдет в Тюменской области, как и в других регионах страны, 13 ноября. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД Тюменской области Александр Приходько. В рамках акции любой законопослушный тюменец в возрасте от 18 до 35 лет сможет провести день (с 9.00 до 18.00) бок о бок с участковым, понаблюдать за его работой, задать вопросы. Придя утром в участок, участники акции пройдут инструктаж, но самим задерживать хулиганов и заполнять протоколы им не потребуется — их «служба» будет носить исключительно наблюдательный характер. В конце рабочего дня тюменцы смогут высказать или написать в специальный альбом свои пожелания и предложения.