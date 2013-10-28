Концептуальная кофейня «Книжка» снова переехала

Популярная среди креативной молодёжи Тюмени концептуальная кофейня «Книжка» перебралась в новое здание в районе МЖК. Теперь выпить кофе, почитать художественную литературу и послушать местные группы можно по адресу улица Олимпийская, дом 10, корпус 1.
Это уже третье место обитания необычной кофейни: первым ее домом было здание на улице Луначарского, где находится «Галерея современного искусства». Затем заведение переехало в подвал в районе ДК «Нефтяник», на Водопроводную, где и просуществовало несколько лет.
Официальное открытие кофейни на новом месте состоялось в субботу, 26 октября. Празднование проходило в привычном для «Книжки» формате «Свободного микрофона» — перед посетителями выступали местные музыкальные коллективы, к примеру завсегдатаи заведения из музыкального проекта «Табу На Танцы».
По ощущениям некоторых посетителей, габариты «Книжки» значительно уменьшились. При этом кофейня обзавелась вторым этажом, на котором разместилось несколько столиков для желающих понаблюдать за происходящим в «Книжке» сверху. Фирменное оформление кофейни хоть и немного изменилось, но сохранило былой колорит: старые телевизоры, необычные картины и фотографии, большое количество разных книг.
«Концепция заведения не поменялась. Мы надеемся на новых гостей, но и старые наши друзья уже приходят сюда, им очень нравится», — поделился с порталом NashGorod.ru директор заведения Павел. Он уверен, что переезд в столь отдалённый от центра район не спугнёт любителей кофейни: «Процентов шестьдесят наших постоянных посетителей живёт в этих районах, нам это более удобно».
Причиной переезда Павел назвал проблемы с прошлым помещением. По его словам, весной и осенью территорию кофейни затапливало. Напомним, в мае прошлого года долг по аренде у популярного заведения составлял 54 тысячи рублей (из-за затопления «Книжка» не работала и поэтому не получала прибыль). Завсегдатаям кофейни тогда даже пришлось организовывать сбор средств в помощь любимой «Книжке».
Виталий Беспалов