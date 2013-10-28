Концептуальная кофейня «Книжка» снова переехала

«Концепция заведения не поменялась. Мы надеемся на новых гостей, но и старые наши друзья уже приходят сюда, им очень нравится», — поделился с порталом NashGorod.ru директор заведения Павел. Он уверен, что переезд в столь отдалённый от центра район не спугнёт любителей кофейни: «Процентов шестьдесят наших постоянных посетителей живёт в этих районах, нам это более удобно».