Большинство тюменских инвалидов нуждается в работе

Между тем, в департаменте труда и занятости сообщают, в 2013 году государственную услугу по профессиональной ориентации получили 648 граждан с ограниченными возможностями здоровья (33% от обратившихся). К профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию приступили 32 инвалида. У тюменских инвалидов есть возможность получить образование по профессиям бухгалтер, кондитер, маникюрша, оператор котельной, портной, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь по ремонту автомобилей, массажист и т. д.