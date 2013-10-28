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Большинство тюменских инвалидов нуждается в работе

28 октября 2013, 15:01
Несмотря на то, что органы занятости Тюменской области стараются трудоустраивать людей с ограниченными возможностями, потребность в занятости инвалидов трудоспособного возраста остается довольно высокой.

По информации областного департамента труда и занятости, за девять месяцев было трудоустроено более 60% обратившихся за помощью инвалидов. Однако анонимный опрос, проведенный среди тех инвалидов, которые обращались в органы медико-социальной экспертизы, показал: большая часть опрошенных имеет проблемы с трудоустройством.

За три квартала 2013 года участие в опросе приняли 1554 человека с ограниченными возможностями. Из них 753 отметили, что нуждаются в трудоустройстве и 85 — в смене работы. Пройти профессиональное обучение пожелали 519 инвалидов.

Между тем, в департаменте труда и занятости сообщают, в 2013 году государственную услугу по профессиональной ориентации получили 648 граждан с ограниченными возможностями здоровья (33% от обратившихся). К профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию приступили 32 инвалида. У тюменских инвалидов есть возможность получить образование по профессиям бухгалтер, кондитер, маникюрша, оператор котельной, портной, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь по ремонту автомобилей, массажист и т. д.

#Новости#Трудоустройство#Инвалиды#Департамент труда и занятости#Дарья#Общество
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