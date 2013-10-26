Женский поединок «Тюмень» — «Аврора» окончился со счетом 1:4

Голевым оказался удар на восьмой минуте: Виктория Афанасова отправила точный пас в ноги Маргариты Семеновой, а она вместе с ним «провалилась» в ворота Камилы. После этого игра петербурженок стала жестче и напористей, на тюменские ворота все чаще стали обрушиваться шквалы ударов, но в большинстве случаев бразильская школа вратаря «Тюмени» допускать ошибки не позволяла.