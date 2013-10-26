Женский поединок «Тюмень» — «Аврора» окончился со счетом 1:4

В IV туре высшей лиги тюменская команда слабого пола по мини-футболу встречается с «Авророй» из Санкт-Петербурга. Первый матч против подопечных Эдуарда Баткина окончился со счетом 4:1.
С первых минут команда гостей стала показывать спокойную и уверенную игру, контролировала мяч и не давала тюменкам за него ухватиться. Все свои атаки соперники из северной столицы доводили до логического завершения — удара в створ.
Голевым оказался удар на восьмой минуте: Виктория Афанасова отправила точный пас в ноги Маргариты Семеновой, а она вместе с ним «провалилась» в ворота Камилы. После этого игра петербурженок стала жестче и напористей, на тюменские ворота все чаще стали обрушиваться шквалы ударов, но в большинстве случаев бразильская школа вратаря «Тюмени» допускать ошибки не позволяла.
Под занавес первого тайма тюменки могли отыграть пропущенное очко. Ксения Олькова изо всех сил отправила мяч в ворота, а Екатерина Круглова попыталась добить, но безуспешно.
В начале второго игрового отрезка футболистки с Невы удвоили отрыв в счете. Тайна — футболистка «Авроры» — забила под перекладину.
Чуть позже за спину Камилы мяч отправила Виктория Афанасова. Но черно-белые сдаваться не собирались и на поле стали играть впятером, заменив вратаря на полевого игрока. Так они сообразили гол престижа: с паса Камилы гол в ворота Анастасии Ивановой забила Екатерина Круглова.
Но за три минуты до финального свистка Виктория Афанасова оформила дубль, еще раз закатив мяч в калитку «Тюмени».
Антон Сакерин
Фото с сайта Mfktyumen.ru