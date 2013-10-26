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Toyota Camry сбила инспектора ГИБДД и въехала в ограждение

26 октября 2013, 14:34
Водитель Toyota Camry спровоцировал преследование сотрудниками дорожно-патрульной службы, после чего пытался «прикрыться» фальшивыми корочками прокуратуры Тюменской области. На этом он не остановился: сбил инспектора ГИБДД, попытался скрыться и въехал в металлическое ограждение на Мориса Тореза.
Сюжет
Тюмень

Накануне, 25 октября, наряд специализированного батальона ДПС ГИБДД принимал участие в совместном мероприятии с сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД и прокуратуры Тюменской области.

Водитель Toyota Camry не подчинился требованиям инспектора об остановке транспортного средства. После непродолжительного преследования, водитель все же остановился у перекрестка улиц Малыгина и Шиллера и предъявил удостоверение сотрудника прокуратуры, как выяснилось, поддельное. Показать и передать офицеру документы на право управления транспортом мужчина отказался.

Старший лейтенант полиции сообщил водителю, что в таком случае он досмотрит его и автомобиль. В это время водитель включил передачу, сдал назад, так как его автомобиль оказался заблокирован служебной машиной, после чего рванул вперед. При этом «Тойота» ударила бампером и сбила с ног инспектора. Инспектор ДПС в результате удара автомобиля получил растяжение связок голеностопного сустава и ссадины.

Началась погоня. На улице Мориса Тореза водитель «Тойоты» не вписался в поворот и въехал в металлическое ограждение, после чего попытался скрыться бегством, но был задержан инспекторами ДПС.

Для дальнейших разбирательств мужчина был передан оперативным сотрудникам. Решается вопрос о привлечении его к ответственности за неповиновение законным требованиям и умышленное причинение вреда здоровью сотрудника полиции, а также за использование заведомо подложных документов, сообщил пресс-служба Управления ГИБДД Тюменской области.

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