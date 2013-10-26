Toyota Camry сбила инспектора ГИБДД и въехала в ограждение

Старший лейтенант полиции сообщил водителю, что в таком случае он досмотрит его и автомобиль. В это время водитель включил передачу, сдал назад, так как его автомобиль оказался заблокирован служебной машиной, после чего рванул вперед. При этом «Тойота» ударила бампером и сбила с ног инспектора. Инспектор ДПС в результате удара автомобиля получил растяжение связок голеностопного сустава и ссадины.