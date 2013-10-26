С понедельника расписание автобусов изменится

Городской общественный транспорт с понедельника, 28 октября, переходит на зимнее расписание. Автобусы, которые работали на дачных маршрутах, осенью традиционно возвращаются на городские, а значит интервал движения по некоторым из них сократится.
С начала новой недели на городские маршруты дополнительно выйдет 50 машин. Основное увеличение произойдет на маршрутах под номерами 1, 6, 13, 14, 15, 22, 23, 25, 39, 49, 55, 56, 62 и 75 — в графики движения включат дополнительно от 2 до 7 машин. Благодаря этому сократится интервал движения автобусов по каждому из маршрутов. Всего на городских маршрутах будет работать около одной тысячи автобусов, сообщает пресс-служба «Тюменьгортранс».
Продолжительность работы транспорта на маршрутной сети по сравнению с летним периодом не изменится.
Таблички с обновленными расписаниями работы общественного транспорта появятся на автобусных остановках в ближайшее время. Новые графики движения автобусов доступны на сайте tgt72.ru и по бесплатному телефону горячей линии 8-800-300-1924.