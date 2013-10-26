С понедельника расписание автобусов изменится

С начала новой недели на городские маршруты дополнительно выйдет 50 машин. Основное увеличение произойдет на маршрутах под номерами 1, 6, 13, 14, 15, 22, 23, 25, 39, 49, 55, 56, 62 и 75 — в графики движения включат дополнительно от 2 до 7 машин. Благодаря этому сократится интервал движения автобусов по каждому из маршрутов. Всего на городских маршрутах будет работать около одной тысячи автобусов, сообщает пресс-служба «Тюменьгортранс».