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Работа «ЮТэйр» соответствует стандарту эксплуатационной безопасности IOSA

26 октября 2013, 12:26
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»(UTairAviation)успешно прошла очередной аудит на соответствие стандарту эксплуатационной безопасности IOSА Международной организации авиационного транспорта (IATA).

«ЮТэйр» является оператором по данному стандарту с 2008 года. По итогам прошедшего аудита действие сертификата IOSA продлено до 12 октября 2015 года.

Международный аудит включал основные направления деятельности авиакомпании: организационные структуры и управление, безопасное выполнение полетов, планирование и управление полетами, поддержание летной годности и техническое обслуживание самолетов, безопасность в пассажирском салоне, наземное обслуживание, перевозку грузов и обеспечение авиационной безопасности.

Включение в международный реестр операторов IOSA подтверждает соответствие операционной деятельности и продукта авиакомпании международным стандартам эксплуатационной безопасности. 18 российских авиакомпаний имеют действующий сертификат IOSA.

#Новости#ЮТэйр#Авиация#Безопасность#Ирина#Общество
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