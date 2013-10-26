Работа «ЮТэйр» соответствует стандарту эксплуатационной безопасности IOSA

«ЮТэйр» является оператором по данному стандарту с 2008 года. По итогам прошедшего аудита действие сертификата IOSA продлено до 12 октября 2015 года.
Международный аудит включал основные направления деятельности авиакомпании: организационные структуры и управление, безопасное выполнение полетов, планирование и управление полетами, поддержание летной годности и техническое обслуживание самолетов, безопасность в пассажирском салоне, наземное обслуживание, перевозку грузов и обеспечение авиационной безопасности.
Включение в международный реестр операторов IOSA подтверждает соответствие операционной деятельности и продукта авиакомпании международным стандартам эксплуатационной безопасности. 18 российских авиакомпаний имеют действующий сертификат IOSA.