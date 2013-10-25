nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Заявки на подарки от Деда Мороза уже принимают на почте

25 октября 2013, 13:47
В почтовых отделениях юга Тюменской области стартовала традиционная услуга «Почты России» — «Поздравление от Деда Мороза». Каждый желающий сможет порадовать своих родных и близких любого возраста, оформив в одном из почтовых отделений поздравление от Деда Мороза в виде письма или подарка.

В почтовых отделениях юга Тюменской области стартовала традиционная услуга «Почты России» — «Поздравление от Деда Мороза». Каждый желающий сможет порадовать своих родных и близких любого возраста, оформив в одном из почтовых отделений поздравление от Деда Мороза в виде письма или подарка.

Ежегодно линейка праздничных подарков расширяется, сообщают в пресс-службе областного филиала «Почты России»: в 2013 году она составит 18 вариантов подарков. Самым маленьким можно отправить наборы с игрушками, ребятам постарше и подросткам — наборы для творчества или игры, а взрослых порадовать уютным пледом. А можно заказать и подарок-сюрприз. К каждому новогоднему подарку прилагается письмо от Деда Мороза.

В этом году приём заказы будут принимать до 23 декабря включительно, а рассылать — с 1 декабря. Но для того, чтобы подарок доставили в срок, заказ рекомендуют оформить и оплатить до 3 декабря. Стоимость услуги «Поздравление от Деда Мороза» будет зависеть от выбора подарка. Цена варьируется от 130 до 1200 рублей. Для удобства клиентов почтовый оператор предоставляет возможность оплатить услугу, как в отделении почтовой связи, так и через платежную систему «Яндекс. Деньги».

В этом году, добавляют в пресс-службе почты, можно будет выбрать удобный способ получения заказа — традиционно в почтовом отделении или через сеть почтоматов «Почты России» и Logibox.

В прошлом году было отправлено 325 тысяч «Поздравлений от Деда Мороза», среди них 25 тысяч заказов поздравлений было сделано через сайт.

#Новости#Почта России#Подарки#Дед Мороз#Дарья#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25