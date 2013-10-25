Заявки на подарки от Деда Мороза уже принимают на почте

В почтовых отделениях юга Тюменской области стартовала традиционная услуга «Почты России» — «Поздравление от Деда Мороза». Каждый желающий сможет порадовать своих родных и близких любого возраста, оформив в одном из почтовых отделений поздравление от Деда Мороза в виде письма или подарка.
Ежегодно линейка праздничных подарков расширяется, сообщают в пресс-службе областного филиала «Почты России»: в 2013 году она составит 18 вариантов подарков. Самым маленьким можно отправить наборы с игрушками, ребятам постарше и подросткам — наборы для творчества или игры, а взрослых порадовать уютным пледом. А можно заказать и подарок-сюрприз. К каждому новогоднему подарку прилагается письмо от Деда Мороза.
В этом году приём заказы будут принимать до 23 декабря включительно, а рассылать — с 1 декабря. Но для того, чтобы подарок доставили в срок, заказ рекомендуют оформить и оплатить до 3 декабря. Стоимость услуги «Поздравление от Деда Мороза» будет зависеть от выбора подарка. Цена варьируется от 130 до 1200 рублей. Для удобства клиентов почтовый оператор предоставляет возможность оплатить услугу, как в отделении почтовой связи, так и через платежную систему «Яндекс. Деньги».
В этом году, добавляют в пресс-службе почты, можно будет выбрать удобный способ получения заказа — традиционно в почтовом отделении или через сеть почтоматов «Почты России» и Logibox.
В прошлом году было отправлено 325 тысяч «Поздравлений от Деда Мороза», среди них 25 тысяч заказов поздравлений было сделано через сайт.