Заявки на подарки от Деда Мороза уже принимают на почте

В этом году приём заказы будут принимать до 23 декабря включительно, а рассылать — с 1 декабря. Но для того, чтобы подарок доставили в срок, заказ рекомендуют оформить и оплатить до 3 декабря. Стоимость услуги «Поздравление от Деда Мороза» будет зависеть от выбора подарка. Цена варьируется от 130 до 1200 рублей. Для удобства клиентов почтовый оператор предоставляет возможность оплатить услугу, как в отделении почтовой связи, так и через платежную систему «Яндекс. Деньги».