Задержал пьяного водителя до приезда инспекторов

На днях тюменец Булат Фастулин помог задержать пьяного водителя и дождался приезда наряда, чтобы «сдать» нерадивого автовладельца инспекторам.
На улице Республики, у «Привоза», «Лексус» Булата стукнула в заднюю часть «Волга». Булат вышел из автомобиля и увидел, что водитель «Волги» пьян. Повреждения у «Лексуса» были минимальны: «Волга» лишь уткнулась в фаркоп внедорожника, не повредив бампера. Тем не менее, Булат вытащил водителя «Волги» из машины, усадил на заднее сиденье, чтобы тот не натворил чего-нибудь. Пьяный мужчина посчитал нецелесообразным сопротивляться, учитывая разные весовые категории с водителем «Лексуса», сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. Булат вызвал Госавтоинспекцию и, дождавшись приезда наряда, «сдал» пьяного водителя инспекторам.
Булат Фастулин — заместитель директора одной из коммерческих фирм. Свободного времени в обрез, но он нашел возможность дождаться сотрудников ГИБДД, а не отпускать водителя «Волги», к которому не имел материальных претензий. «А зачем я должен его отпускать, — рассуждает Булат. — Я сторонник того, чтобы водители были трезвыми. Не терплю пьяных, особенно водителей. Сам если выпью в гостях, вызываю такси. Видя, насколько пьян этот человек, хотел, чтобы его достойно наказали».
Водитель «Волги» — 48-летний Владислав. Как выяснилось, до столкновения с «Лексусом», на ул. Республики, 250, въехал в заднюю часть «Тойоты». С места этого ДТП Владислав скрылся, водитель «Тойоты» обратился за медицинской помощью, у него сотрясение головного мозга и травма сустава.
Владислав рассказал, что работает водителем в одной из организаций: «Хотел домой, всю ночь пропил и день пропил, жена ругается». Показания полицейского алкотестера после «ароматного» выдоха Владислава составили 1,0 г/мл. Об ответственности за свои действия знает, «ползал» в Интернете.
Булат Фастулин, задержавший пьяного водителя, по мнению Госавтоинспекции, сегодня достойно представляет тюменских водителей в рамках проведения акции «Добро рулит!».