Задержал пьяного водителя до приезда инспекторов

Булат Фастулин — заместитель директора одной из коммерческих фирм. Свободного времени в обрез, но он нашел возможность дождаться сотрудников ГИБДД, а не отпускать водителя «Волги», к которому не имел материальных претензий. «А зачем я должен его отпускать, — рассуждает Булат. — Я сторонник того, чтобы водители были трезвыми. Не терплю пьяных, особенно водителей. Сам если выпью в гостях, вызываю такси. Видя, насколько пьян этот человек, хотел, чтобы его достойно наказали».