За сутки в ДТП пострадали 15 человек

Около 11 часов вечера на перекрестке проспектов Комсомольского и Менделеева в Тобольске автомобилем Kia Cerato сбит пешеход. По предварительным данным, мужчина, примерно 30-ти лет, переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм он скончался в карете «скорой помощи». Личность погибшего устанавливается.
В областном центре около полудня на улице Ветеранов Труда столкнулись «газель» и «жигули» 6-й модели. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение очередности проезда водителем полуторки. В результате аварии пострадали 4 человека, в том числе двое детей. 9-летняя девочка и 12-летний мальчик находились в «Жигулях» и получили травмы головы. Дети, по предварительным данным, перевозились без специальных удерживающих устройств. У 33-летнего водителя легковушки ушибы, 43-летний водитель «газели» получил перелом плеча.
ДТП на Ветеранов Труда / Пресс-служба управления ГИБДД по ТО
Три автомобиля, «Лада Калина», Cadillak и Mazda, столкнулись около пяти часов вечера на перекрестке улиц Широтной и Моторостроителей. По предварительным данным, причиной происшествия послужило нарушение правил перестроения 64-летним водителем «Лады». В результате происшествия сам мужчина и пострадал, получив травму головы и перелом ключицы.
ДТП на Широтной / Пресс-служба управления ГИБДД по ТО
Три человека получили травмы в столкновении автомобилей Lifan, Volkswagen Tiguan и «Лады» 10-й модели, произошедшем на 129-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе в половине десятого часа утра. Причиной происшествия стало нарушение очередности проезда перекрестка. Тяжелую травму — перелом тазобедренного сустава — получила 37-летняя пассажирка Lifan. У еще одной, 45-летней, пассажирки этого автомобиля, — рана лица. 54-летняя пассажирка Volkswagen получила ушиб грудной клетки.
ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск / Пресс-служба управления ГИБДД по ТО
На 12-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский в 10 часов утра автомобиль Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «газелью». По предварительным данным, 40-летний водитель «лады», стаж которого — один год, — находился в состоянии опьянения. В результате происшествия он сам и его 45-летний пассажир получили травмы грудной клетки.
ДТП на трассе Тюмень — Боровский — Богандинский / Пресс-служба управления ГИБДД по ТО
В окрестностях села Суерка Упоровского района перевернулся а/м Hyundai Accent. 43-летний водитель управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения. В результате происшествия он получил травму шеи.