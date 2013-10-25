За сутки в ДТП пострадали 15 человек

На 12-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский в 10 часов утра автомобиль Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «газелью». По предварительным данным, 40-летний водитель «лады», стаж которого — один год, — находился в состоянии опьянения. В результате происшествия он сам и его 45-летний пассажир получили травмы грудной клетки.