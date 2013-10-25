Водитель, сбивший двоих детей, был пьян

Сотрудники отдела ГИБДД по горячим следам задержали водителя автомобиля KIA Rio, который сбил двух 11-летних мальчиков и, не останавливаясь, скрылся с места ДТП.
Напомним, ДТП случилось в селе Успенка Тюменского района 25 октября в первом часу дня. Дети возвращались домой из школы, в последний день перед каникулами. Пресс-служба областного управления ГИБДД сообщает подробности произошедшего: дети шли по краю проезжей части, когда увидели быстро приближающуюся машину. Мальчишки побежали вперед, но автомобиль KIA Rio сбил двоих ребят. Они перелетели через капот и упали на землю. А водитель, не останавливаясь, стал сдавать назад, задел два стоящих автомобиля и скрылся.
Пострадавших мальчиков на машине «Скорой помощи» доставили в Тюмень, в областную больницу № 2. По последней информации, у обоих школьников ушибы бедра.
Вскоре после происшествия инспекторы под руководством начальника ОГИБДД Игоря Журавлева установили место жительства водителя. К его дому в селе Успенка они прибыли раньше его самого. 39-летний мужчина на вид был очень пьян, от прохождения освидетельствования на алкотестере отказался, буянил, ругался с женой и инспекторами. Он был доставлен в наркодиспансер, где освидетельствован медиками. Показания алкотестера составили 1,22 гр/мл. Ранее, в 2007 году, этот водитель уже лишался права управления автомобилем за пьяную езду. У него самого четверо детей, младшему из которых 3 года.