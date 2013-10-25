Водитель, сбивший двоих детей, был пьян

Вскоре после происшествия инспекторы под руководством начальника ОГИБДД Игоря Журавлева установили место жительства водителя. К его дому в селе Успенка они прибыли раньше его самого. 39-летний мужчина на вид был очень пьян, от прохождения освидетельствования на алкотестере отказался, буянил, ругался с женой и инспекторами. Он был доставлен в наркодиспансер, где освидетельствован медиками. Показания алкотестера составили 1,22 гр/мл. Ранее, в 2007 году, этот водитель уже лишался права управления автомобилем за пьяную езду. У него самого четверо детей, младшему из которых 3 года.