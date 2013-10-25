В тюменском воздухе слишком много формальдегида

Содержание фенола, взвешенных веществ, сажи, оксида и диоксида азота, оксида серы и оксида углерода не превышало предельно допустимого уровня. В течение месяца в целом по городу среднесуточная массовая концентрация формальдегида составила 2,0 ПДК.
Максимальные концентрация сажи (1,1 ПДКм.р.) отмечены в центральной части города. В остальных частях города превышений предельно допустимого уровня не зафиксировано. По сравнению с сентябрем 2012 года отмечено улучшение ситуации по взвешенным веществам в центральной части города, по саже — в районе Дома обороны.
По сведениям ООО «Тобольск-Нефтехим», осуществляющего наблюдения за качеством атмосферного воздуха в г. Тобольске, в сентябре 2013 года концентрации контролируемых загрязняющих веществ не превышали установленных нормативов.
Сведения, публикуемые на сайте администрации области, предоставляет Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест — концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущие поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни.
Формальдегид внесён в список канцерогенных веществ гигиенических нормативов «Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека» в разделе «вероятно канцерогенные для человека».