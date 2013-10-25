В тюменском воздухе слишком много формальдегида

Опубликованы данные о состоянии атмосферного воздуха в Тюмени и Тобольске в сентябре 2013 года. Содержание формальдегида в атмосферном воздухе в Тюмени в среднем в два раза больше предельно допустимой концентрации.

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