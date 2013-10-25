У жителя Мыса нашли подозрительные бутыльки и пакеты

На улице Малиновского в Тюмени полицейские задержали мужчину с подозрительным грузом. При досмотре у него нашли бутыльки и пакеты с различными веществами.
36-летний местный житель был задержан на Мысу по подозрению в хранении наркотиков во время проведения спецоперации «Арсенал». В руках у задержанного была коробка с наименованием одной из городских служб грузоперевозок.
«В ходе проведения личного досмотра сотрудниками транспортной полиции были обнаружены пластиковая колба синего цвета с находящимся внутри нее ледообразным веществом, несколько бутыльков с жидкостями, небольшой пакет с веществом белого цвета, а также пакет, запаянный в полимерную пленку, с полосками неизвестного вещества коричневого цвета», — сообщает пресс-служба ЛО МВД на транспорте.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу.