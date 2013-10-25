Тюменцы услышат «Серебряный голос России»

Заслуженный артист России Олег Погудин 1 ноября исполнит романсы, народные и военные песни, а также песни мастеров российской сцены (Вертинского, Окуджавы) в Тюменской филармонии. «Серебряный голос России» Олег Погудин любим публикой не только за уникальный тембр голоса, который высоко ценят даже оперные критики. Необыкновенная интерпретациия всем известных произведений отличает Олега от других исполнителей романсов.
Погудин превращает романс из истории любви между мужчиной и женщиной в рассказ о любви в христианском понимании, углубляя и усиливая драматургию текста и музыки своим неординарным прочтением. Недаром Олег Погудин был награжден премией «За постижение души русского романса». Донести до публики все нюансы артисту помогает актерское образование. Правда, как он сам уверяет, на сцене Олег всегда остается самим собой, не придумывая себе каких-либо образов. И, конечно же, зритель не может не оценить предельной искренности исполнителя, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.
Появление на российской сцене такого певца, как Олег Погудин, критики и пресса без преувеличения называют «спасением русского романса», ведь особая лирическая манера исполнения Олега возвращает нас к истокам жанра. Репертуар Погудина необычайно разнообразен: в концертных программах он исполняет русский старинный городской романс, классический русский романс, народную песню, военные песни, романсы и песни мастеров российской сцены 20-го века Александра Вертинского, Булата Окуджавы, Петра Лещенко.
Своим творчеством Олег Погудин убедительно доказывает, что романс, традиционно считавшийся камерным жанром, может иметь успех на самых крупных сценических площадках, собирая многотысячную зрительскую аудиторию.
Стоимость билетов: 1 000 — 2 000 руб.
Служба информации и бронирования — 68-77-77.