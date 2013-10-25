Тюменцы услышат «Серебряный голос России»

Погудин превращает романс из истории любви между мужчиной и женщиной в рассказ о любви в христианском понимании, углубляя и усиливая драматургию текста и музыки своим неординарным прочтением. Недаром Олег Погудин был награжден премией «За постижение души русского романса». Донести до публики все нюансы артисту помогает актерское образование. Правда, как он сам уверяет, на сцене Олег всегда остается самим собой, не придумывая себе каких-либо образов. И, конечно же, зритель не может не оценить предельной искренности исполнителя, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.