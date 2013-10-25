Тюменцы помогают бороться со свалками

Так, убрали мусор по адресам Широтная, 198; Избышева, 31а; Свободы, 83; Волгоградская, 67. В ближайшее время исчезнут стихийные свалки на территории садоводческого общества «Наука» (участок № 93), около дома № 39 по ул. Нагорной (пересечение улиц Ирбитской и Нагорной), на перекрестке объездной и старорощинской дороги, около детского сада № 42 (на пересечении улиц Союзной и Шахтеров).