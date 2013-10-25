Тюменцы помогают бороться со свалками

Тюменцы сообщили о более чем двадцати несанкционированных свалках в городе на «Зеленую линию», которая работает на сайте городской администрации «Тюмень — наш дом». Специалисты администрации приняли все меры, чтобы навести порядок на этих территориях.
Так, убрали мусор по адресам Широтная, 198; Избышева, 31а; Свободы, 83; Волгоградская, 67. В ближайшее время исчезнут стихийные свалки на территории садоводческого общества «Наука» (участок № 93), около дома № 39 по ул. Нагорной (пересечение улиц Ирбитской и Нагорной), на перекрестке объездной и старорощинской дороги, около детского сада № 42 (на пересечении улиц Союзной и Шахтеров).
Некоторые свалки находятся на территории, принадлежащей частным лицам. Специалисты работают над тем, чтобы привлечь их к административной ответственности за нарушение правил благоустройства города Тюмени и заставить очистить земельные участки от мусорных завалов. Это территории Березового массива (возле Березняковского кладбища), земельные участки по адресам: ул. Судоремонтная, 34; п. Метелева, 10; территория около дома № 44/2 по ул. Первомайской.
Около дома № 69 по ул. Гастелло в связи с возникшей необходимостью будет установлен дополнительный контейнер под твердые бытовые отходы, а мусор, скопившийся около дома, будет ликвидирован.
Также жителей волновал вопрос о содержании полигонов на пруду Лесной и 9 км Велижанского тракта, они также взяты на усиленный контроль, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.
Если вы хотите сообщить о свалке, заполняйте форму по адресу http://www.tyumen-city.ru/dom/?mod=text&id=5.