Предпринимателей и владельцев бизнеса приглашают на семинар

Семинар пройдет в Центрах развития бизнеса Сбербанка по адресам:
г. Тюмень, улица Мельникайте, д. 135-Б;
г. Тюмень, улица Республики, д. 94;
г. Тюмень, улица Профсоюзная, д. 28.
Игорь Манн расскажет участникам мероприятия об эффективных маркетинговых инструментах, не требующих денежных затрат, о том, как вести поиск новых возможностей для расширения бизнеса.
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться на сайте «Деловой среды», пройдя по ссылке, или у клиентского менеджера в офисах Сбербанка, обслуживающих юридических лиц. Количество мест ограничено. Начало в 14.00.