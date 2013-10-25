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Предпринимателей и владельцев бизнеса приглашают на семинар

25 октября 2013, 09:43
В Тюмени 31 октября состоится открытый онлайн бизнес-семинар «Маркетинг без бюджета: лучшие инструменты» с участием профессионального консультанта и эксперта в области маркетинга Игоря Манна. Организатором мероприятия выступило Тюменское отделение Сбербанка России совместно с ЗАО «Деловая среда».
Сюжет
Тюмень

Семинар пройдет в Центрах развития бизнеса Сбербанка по адресам:

г. Тюмень, улица Мельникайте, д. 135-Б;

г. Тюмень, улица Республики, д. 94;

г. Тюмень, улица Профсоюзная, д. 28.

Игорь Манн расскажет участникам мероприятия об эффективных маркетинговых инструментах, не требующих денежных затрат, о том, как вести поиск новых возможностей для расширения бизнеса.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться на сайте «Деловой среды», пройдя по ссылке, или у клиентского менеджера в офисах Сбербанка, обслуживающих юридических лиц. Количество мест ограничено. Начало в 14.00.

#Новости#Сбербанк#Бизнес#Тюмень#Семинар#Таня#Экономика
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