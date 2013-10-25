Не успел «переобуться» — поезжай на автобусе

Большинство ДТП, подчеркивают в ГИБДД, произошли из-за нарушения правил соблюдения дистанции перед перекрестками, а также на спусках с мостов и путепроводов. Четыре столкновения произошло на Старотобольском тракте, три — на улице 30 лет Победы, три — на объездной дороге, два — на улице Мельникайте и два — на Широтной. Как сообщают инспекторы по выезду на место ДТП, почти все виновники столкновений управляли автомобилями на летней резине. Люди в авариях не пострадали.