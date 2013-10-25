Михаил Стародубцев: Никогда не думал, что буду работать с уголовниками

Когда он исчез, версий строилось масса. Следователь то в одну, то в другую нырял, проверял все, был большой объем работы. Искали, кто из близкого окружения мог совершить преступления, рассматривали версию, что мужчину могли похитить в связи с его предпринимательской деятельностью. А в итоге все оказалось банально: к совершению преступления были причастны лица из окружения любовницы бизнесмена. У нее за день или за два до исчезновения Ковальчука освободился из тюрьмы сожитель. Во время допросов и он сказал, что отношений с женщиной он не поддерживает, а к ее связи с Ковальчуком относится безразлично. Это подтвердили несколько человек из его окружения, и следствия, учитывая большой объем других версий, на этом остановилось. Через определенное время к этой версии вернулись и выявили массу противоречий в показаниях. Кроме того, следствие выяснило обстоятельства, предшествующие исчезновению человека. Следователи предъявили все доказательства подозреваемым и получили от них признание.