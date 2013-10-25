Куда сходить в Тюмени в выходные: 25 — 27 октября

Кино
С 24 по 27 октября в Тюмени, в концертном зале колледжа искусств проходит фестиваль документального кино «КинЗА». Подробная программа в группе http://vk.com/kinza_festival. Его стоит посетить, потому что организаторы собрали около полусотни фильмов, которые вы вряд ли увидите где-то еще: здесь и работы тюменских режиссеров, и студентов ВГИКА, и ленты уральских режиссеров, и работы победителей фестиваля документальных фильмов «Россия», и многое другое. Вход — свободный.
Концерт
Группа «Торба-на-круче» выступит в клубе «Байконур» (Ленина, 4) в пятницу вечером. Стоимость билета на входе — 600 рублей.
Впервые в Тюмени с сольным акустическим концертом 26 октября в SheZgara club (50 лет Октября, 10) выступит Лена Третьякова, экс-участница группы «Ранетки». Теперь у Лены совсем другие песни, ведь она стала писать их сама, и намного более взрослая аудитория. Цена билета — 400 руб. Билеты можно приобрести по телефону 8-922-026-86-30, либо на входе в день концерта.
Акустический концерт Олега «Манагера» Судакова организует 27 октября рок-центр «Белый кот». Музыкант выступит при поддержке легендарной тюменской группы Ш.И.З.О. Vitalich Van Rock и группы «Каждому свое». Цена билетов — 200 и 300 рублей. Олег Судаков — представитель сибирской волны рок-андеграунда, лидер группы «Родина», основатель проектов «Коммунизм» и «Цыганята и я с Ильича», участник «Гражданской обороны», организатор всесоюзного панк-феста в 1988 году. Начало в 19 часов.
Акустический сейшн группы «Мумий тролль» пройдет вечером 26 октября в коммерческом трактире «Склад № 1». Мест в заведении всего 100, поэтому если хотите услышать Илью Лагутенко вживую, поторопитесь. Забронировать столик можно по телефону 619–555 и по адресу: [email protected]
В субботу в 18 часов в центре культуры и искусства «Современник» (Олимпийская, 9) стартует танцевально-развлекательная программа Autumn cold — вечеринка в стиле «рок». В эти холодные осенние дни нет ничего лучше, чем согреваться под хорошую музыку! В обновленном рок-клубе Riddler вас ждут новый звук, свет и, конечно же, долгожданный бар с разнообразными закусками.
26 октября в клубе Rocketa (Мурманская, 35) пройдет CoverFest. В этот вечер Вы услышите замечательные кавер-версии на мировых монстров рок-н-ролла от тюменских исполнителей. Для вас сыграют Quick-Sneak, Bad News, Kids Eaters. Стоимость билетов — 150–200 рублей.
Школа этнических барабанов «Полиритмия» приглашает всех, кто неравнодушен к ударным, будь то классическая ударная установка или этнические барабаны (джембе, дарбука, конги, бонги, таблы, мриданга, кахон, уду и другие), на свой день рождения, который состоится 26 октября. Если вам нравится стучать, танцевать, слушать, смотреть или у вас просто есть барабан, но вы не знаете, что с ним делать — то это событие именно для вас. Показать себя приедут именитые и классные барабанщики-перкуссионисты из соседних городов, и Raquy Danziger из Стамбула. Вход — 250 рублей. Начало в 18 часов. Подробности в группе vk.com/ritm_tmn.
Дни украинской культуры закроются 26 октября в 14 часов в концертном зале ДНК «Строитель». На гала-концерте выступят творческие коллективы общественной организации украинцев Тюменской области «Батькивщина», «Строителя», гости из ХМАО, ЯНАО и юга Тюменской области.
Театр
Молодежный театр «Ангажемент» (Олимпийская, 8а) в субботу ждет зрителей в 18 часов на спектакль «Калигула». В воскресенье в 11 часов здесь будут рады юным зрителям. Им покажут спектакль «Волшебный горшочек». Завершит воскресный день спектакль «Вино любви», начало — в 18 часов.
Тюменский драматический театр в эти выходные радует комедиями: 26 октября играют спектакль «Одолжите тенора», 27 октября — «Женитьбу».
Спорт
Кубок мира по киокусинкай среди мужчин и женщин пройдет в центре «Тюмень-дзюдо» (ул. В. Гнаровской, 1) 27 октября. Торжественное открытие ждет нас в воскресенье в 12:00. В 13:00 — начало соревнований. Вход для зрителей — свободный.
Политика
27 октября с 14:00 до 17:00 у памятника Ленину пройдет пикет, посвященный выражению гражданской позиции относительно иммиграционной политики России. Организаторы — национал-консервативная партия России в Тюмени.
Автомобили
Внеочередной этап чемпионата России по автомобильному кроссу на грузовых автомобилях пройдет под Тюменью, на трассе Силкин лог вблизи деревни Кулаково, 26 октября, начало в 11 часов. Организаторы обещают зрелищные заезды на легендарных автомобилях: ГАЗ-53 и ЗИЛ-130. На соревнования съедутся профессиональные гонщики из Тюмени, Екатеринбурга, Кургана, Первоуральска и других городов.
26 октября на парковке перед рынком «Михайловский» откроется выставка редчайших автомобилей минувшей эпохи. Тюменцы увидят несколько удивительных автомобилей и мотоциклов, являющихся гордостью коллекции, некоторые из которых знакомы горожанам исключительно — благодаря фильмам и старой хронике: ГАЗ-М-1 («Эмка»), автомобиль СМЗ С-3А, в народе прозванный «моргуновкой», автомобиль «Динамит», белоснежный кабриолет и многие другие.
В честь Дня автомобилиста 26 октября с 12 до 16 часов в автосалоне KIA компании» Автоград» пройдет День открытых дверей. Гостей ждут конкурсы, викторины и беспроигрышная лотерея, свежий ароматный кофе и угощения, соревнования по аэрохоккею и настольному футболу, турнир на гоночных машинках, возможность пройти тест-драйв.
Разное
Первая региональная ярмарка «Золотая осень — 2013» пройдет 26 октября. Одной из главных площадок для ее проведения станет «Михайловская ярмарка», расположенная рядом с рынком «Михайловский». Организаторы уверяют, что их площадка будет на самом деле отличаться от других. Здесь вы купите свежую крольчатину, индюшатину, домашние яйца, стерлядь и другую свежемороженую и живую рыбу, домашний скот (племенных баранов, кроликов, поросят, птицу и др.) На «Михайловской ярмарке» пройдут бесплатные дегустации: например, можно будет отведать жареной домашней утки или гуся, копченого по традиционному рецепту без добавок и усилителей вкуса и запаха. Ярмарка будет работать с 9 утра до 8 вечера.
26 октября в 10 часов в «Торфяник» (ул. Малышева, 26) состоится финал первого детского конкурса красоты и творчества «Юность Тюмени — 2013». Конкурс для детей и подростков от 4 до 16 лет проводится, чтобы выявить и поддержать талантливых детей Тюмени.
Фотографов приглашают на первое заседание клуба «Фоторегион» в этом сезоне, которое пройдет 26 октября в Тюменской областной научной библиотеке (Орджоникидзе, 59). Начало в 15 часов. На фотоклуб нужно принести до 10 фотографий в электронном виде с интересными, по мнению автора, работами. Также вводится позиция «гостевое посещение». Это может быть фотограф без работ, критик и просто любитель фотоискусства.
Лекция Свободного университета «Что мы знаем о принципах мироздания» пройдет в субботу с 14 до 16 часов по адресу: Геологоразведчиков, 28а, пятый этаж. На лекции вы узнаете, на чём построена классическая механика, что лежит в основе электричества и магнетизма, что и как описывает релятивистская механика и каким образом квантовая теория при помощи стандартной модели элементарных частиц объясняет феномены микромира. Подробнее — http://vk.com/fu_arinshtein2
Накануне празднования Дня комсомола, в субботу в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 11 часов пройдёт тематическая встреча «Комсомол в моей судьбе» для тех, кто с гордостью вспоминает свою молодость, связанную с комсомолом. В этот день гости поделятся воспоминаниями о славных днях своей юности, вспомнят стихи и песни, посвящённые комсомолу.
Попасть бесплатно на все занятия студии йоги Indra смогут ее посетители 27 октября. Эта дата выбрана не случайно — в воскресенье студия празднует День рожденья. С 10 до 11 часов пройдут ознакомительный класс для новичков и детское занятие, с 11 до 12:30 — базовый класс (начальный уровень практики). В 12:45 стартуют веселые йоговские старты, а в 14:30 — трайбл-танцы. Подробности по телефону 699–009. Йога-студия Indra находится по адресу: Станислава Карнацевича, 14, корп. 1.
27 октября с 14:00 до 15:30 в «СитиФитнес» ( Володарского, 49, корпус 1) пройдет мастер-класс по йоге «Восстановление после родов и беременности». Мастер-класс будет проходить с акцентом на особенности женского организма после самого приятного и трудного периода в жизни женщины — беременность и роды. Вы услышите советы и рекомендации от известного мастера-йоги Максима Читаева.
Общая и монопородные выставки собак пройдут 26–27 октября в Выставочном зале (Севастопольская, 12). Любители китайской хохлатой, цвергпинчера, мастино неаполитано, лабрадора-ретривера и русского тоя могут познакомиться с этими и другими породами собак ближе. Начало в 11 часов.
Заседание Тюменского интеллектуального клуба пройдет в пироговой «Штолле» (Одесская, 59) 26 октября, начало в 18 часов. В программе представление экспериментального видео Алексея Михайлова с комментариями автора, сообщение «Зачем нам нужно дружить с Японией» Павла Глебова и социальная лирика (гитара) от молодого автора-исполнителя Виктора Свининикова.
В ресторане «Дворянское гнездо» отеля «Евразия» пройдет семейный воскресный бранч «Бал нечистой силы». Совсем нестрашное событие пройдет 27 октября с 14 до 19 часов. Вход на шабаш — 1500 рублей, детям до 14 лет — 500 рублей. В программе: модное дефиле, море яств и зелья — без ограничений, аквагрим, таинственная живая музыка. Не забыли и про детей — для них приготовили отдельную жутко интересную программу.
Дети
Вы или ваш ребенок хотите научиться делать из воздушных шаров шпагу, цветок, забавных зверушек и многое другое, приходите на мастер-класс в торгово-развлекательный центр «Солнечный». Занятия пройдут 26 и 27 октября с 13:00 до 16:00.
27 октября в 15:00 в ТРЦ «Па-На-Ма» состоится очередное занятие «Театральной школы», на котором дети вместе с профессиональными актерами театра будут исполнять песни со сцены. Юные участники вместе с актерами Тюменского драмтеатра готовят спектакль «Снежная королева». Каждое занятие можно посетить абсолютно бесплатно, проявить себя на театральном поприще могут все желающие.
Титульное фото — с сайта Basanaev.ru