Куда сходить в Тюмени в выходные: 25 — 27 октября

Школа этнических барабанов «Полиритмия» приглашает всех, кто неравнодушен к ударным, будь то классическая ударная установка или этнические барабаны (джембе, дарбука, конги, бонги, таблы, мриданга, кахон, уду и другие), на свой день рождения, который состоится 26 октября. Если вам нравится стучать, танцевать, слушать, смотреть или у вас просто есть барабан, но вы не знаете, что с ним делать — то это событие именно для вас. Показать себя приедут именитые и классные барабанщики-перкуссионисты из соседних городов, и Raquy Danziger из Стамбула. Вход — 250 рублей. Начало в 18 часов. Подробности в группе vk.com/ritm_tmn.